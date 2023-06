Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia volta a focar no Brasileirão. Neste sábado (3), o Esquadrão visita o Fortaleza na Arena Castelão com a missão de acabar o jejum na temporada e se afastar do Z4. O time do técnico Renato Paiva não vence há seis jogos - sendo quatro pela Série A - e está à beira da zona, na 16ª posição, com sete pontos.