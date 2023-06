Herói do Bahia, Marcos Felipe usou 'cola' e acabou com tabu de dois anos

. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Marcos Felipe foi o herói da classificação do Bahia às quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro brilhou na decisão por pênaltis, defendendo duas cobranças do Santos. Mesmo com Ademir desperdiçando para o tricolor, a vaga na próxima fase foi assegurada na Arena Fonte Nova. Mas, mais do que isso, o arqueiro também dava ponto final em dois jejuns.



Um desses tabus era pessoal. Afinal, Marcos Felipe não agarrava um pênalti há mais de dois anos, desde março de 2021. Na época, o jogador ainda atuava pelo Fluminense e impediu o gol de Jean, do Boavista, em duelo pelo Campeonato Carioca. A equipe das Laranjeiras ganhou por 2x0.

Aquela havia sido apenas a segunda penalidade defendida pelo goleiro em toda sua carreira profissional. A primeira foi em 2017, quando evitou cobrança de Diego Souza na vitória por 3x0 do Flu sobre o Volta Redonda. Em 2019, ele até impediu outro gol, diante do Avaí no Brasileirão, mas acabou se adiantando e o árbitro mandou repetir. Na segunda tentativa, João Paulo acertou e garantiu o empate em 1x1.

Dessa vez, a defesa veio em dose dupla, e em um jogo de 'vida ou morte'. Curiosamente, Marcos Felipe ficou perto de ser o vilão da partida. Pouco depois de Cauly abrir o placar para o Esquadrão, aos 23 minutos do segundo tempo, o goleiro errou na saída de jogo, e o Peixe recuperou a bola no campo de ataque. Mas Deivid Washington chutou por cima do gol.

Só que, nos acréscimos, Bruno Mezenga assegurou o empate em 1x1 - dessa vez sem erros do arqueiro - e levou a decisão para as penalidades.

Cauly, Soteldo e Mugni converteram. Na hora de Mendoza, Marcos Felipe chegou a tocar a bola, mas ela morreu no gol. Em seguida, Acevedo, Patati e Vitor Hugo acertaram. Até que chegou a hora do goleiro do Bahia brilhar: ele pulou para o lado certo e impediu o chute de Camacho. Ademir errou na sequência, mas Marcos Felipe voltou a defender uma cobrança, dessa vez de Mezenga, e classificou o Esquadrão.

O arqueiro, aliás, teve uma ajuda fundamental durante as cobranças. Na garrafa de água do jogador, havia uma espécie de 'cola', com informações sobre os cobradores santistas. As dicas foram produzidas pela equipe do Bahia e, segundo o próprio defensor, foram fundamentais para assegurar a classificação."Ali foi um trabalho do scout do nosso time. Tenho que parabenizar e exaltar eles. Fico feliz que deu tudo certo para contribuir com o triunfo e a classificação. A maioria deles (cobrou no canto previsto). Graças a Deus, consegui pegar dois e ajudar o time", comemorou, em entrevista após o jogo.Tabu do Bahia O jejum pessoal não foi o único encerrado por Marcos Felipe. Ao evitar os dois pênaltis do Santos, o goleiro também encerrou uma marca negativa do Bahia: o clube não via um goleiro defender cobrança há mais de dois anos.

A última vez que um arqueiro tricolor havia impedido uma penalidade foi na final da Copa do Nordeste de 2021, em maio de 2021. Naquele jogo, Matheus Teixeira pegou a o chute de Jorginho e garantiu o título para o Esquadrão.

O mesmo goleiro já havia salvado o Bahia em outras duas ocasiões. Na semi do regional, catou duas cobranças do Fortaleza. Três dias depois, defendeu pênalti de Juan Mercado, dessa vez em tempo regulamentar, em duelo contra o Guabirá-BOL pela Sul-Americana.

Essa será a 8ª vez em que o Bahia disputará as quartas de final da Copa do Brasil. Até aqui, nunca conseguiu passar. O adversário será conhecido por sorteio, em data que ainda será divulgada pela CBF. A fase está marcada para as semanas dos dias 5 e 12 de julho.