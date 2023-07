Anunciado como reforço do Fluminense, o meia Daniel usou as redes sociais para se despedir do Bahia. Em texto publicado no Instagram, o jogador agradeceu pelo carinho que recebeu durante os três anos e meio que defendeu o tricolor e afirmou que sempre estará na torcida pelo clube.



"No Bahia, desenvolvi um amor que jamais imaginei que aconteceria. Não foi só pelo clube que sempre me acolheu, me tratou bem, como um verdadeiro filho, mas pela torcida apaixonada. Pelo povo. Pela gente. Quando dizem que o Bahia é o mundo, a gente entende o porquê", disse o jogador.