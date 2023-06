Paiva diz que retornos de Biel e Jacaré 'vão levar alguns meses'

Os atacantes Biel e Victor Jacaré não devem voltar ao Bahia tão cedo. A informação foi confirmada pelo próprio técnico da equipe, Renato Paiva, em entrevista à TV Bahia. De acordo com o comandante, os dois devem ficar em recuperação por um longo período."Vai ser algo que vai levar alguns meses", disse o treinador.Os jogadores se machucaram durante o jogo contra o Santos, que garantiu o tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil. O clube confirmou que Biel e Jacaré receberam diagnóstico de estiramento no músculo posterior da coxa direita, mas não informou oficialmente o prazo de recuperação. Atualmente, eles vem passando por tratamento.