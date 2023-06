Para sair de perto do Z4, Bahia faz duelo de 'jejuns' contra o Cruzeiro

. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia tem uma missão urgente contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova: vencer. O Esquadrão vive seca na temporada, sem ganhar há um mês. A sequência deixou a equipe em situação complicada na Série A, bem próxima da zona de rebaixamento. A boa notícia é que o rival também está em jejum - e pode ser o adversário ideal para afastar a má fase.



O jogo está marcado para este sábado (10), às 18h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos pela competição - além de acumular dois empates pela Copa do Brasil -, o tricolor vem despencando na tabela. Atualmente, ocupa a 15ª posição, com oito pontos ganhos. Apenas um a mais que o Goiás, que abre o Z4.

Já o Cruzeiro está na 10ª colocação, com 13 pontos. Assim como o Bahia, vive pressão por acumular tropeços em sequência. São cinco jogos sem ganhar, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. O empate em 1x1 com o Grêmio, seguido por derrota por 1x0, acarretou na eliminação celeste no mata-mata. Vale lembrar que o Bahia avançou nos pênaltis, sobre o Santos, e enfrentará o tricolor gaúcho nas quartas.

Apesar do retrospecto recente ruim, a Raposa ostenta o status de terceiro melhor visitante deste campeonato. Acumulou sete dos 12 pontos possíveis fora de casa até aqui, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro duelos.

A boa campanha do adversário longe de Minas Gerais foi lembrada pelo meia Thaciano. Mas o jogador tricolor deu o recado: não dá para desperdiçar pontos na Fonte Nova.

“Um jogo difícil, um adversário muito forte, terceiro melhor visitante. Vem fazendo uma campanha boa no Brasileiro. Mas a gente está em casa, precisa do triunfo para que possa sair daquela situação desagradável”, disse.

O Bahia, porém, ainda não embalou como anfitrião. Nos quatro jogos que fez na Fonte Nova, ganhou apenas um: 3x1 sobre o Coritiba, pela 4ª rodada. Foi também o último triunfo do time do técnico Renato Paiva na temporada. Em sua campanha como mandante, ainda perdeu dois, para Botafogo (2x1) e Flamengo (3x2) e empatou um, com o Goiás (1x1).

Apesar dos resultados aquém do esperado, Thaciano afirmou ver uma evolução no time e, com o apoio da torcida tricolor, acredita que o Bahia sairá da Fonte com os três pontos na bagagem.

“É manter o nosso foco, manter o que a gente vem fazendo nos treinamentos. Tivemos uma evolução grande nesses dois últimos jogos. É manter esse equilíbrio também. Com a nossa torcida em casa, somos muito fortes. A gente precisa muito desse três pontos e, junto com o nosso torcedor, vamos conseguir esse triunfo, se Deus quiser”, deu o recado o meio-campista, um dos homens de confiança do treinador Renato Paiva.

Desfalques Para derrotar o Cruzeiro, porém, o técnico tricolor terá que contornar os muitos desfalques da equipe. Os atacantes Biel e Jacaré, titulares absolutos, seguem fora. Ademir, que seria o substituto do camisa 11, também sofreu lesão e será outra ausência sentida.

A tendência é que Kayky ganhe a posição no setor ofensivo, atuando ao lado de Everaldo. Arthur Sales corre por fora. Já Cicinho deve ficar, mais uma vez, com a vaga na lateral direita.

Há ainda a ausência de Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem ele, o meio de campo deve ser preenchido por Rezende, Thaciano e Cauly.

“As baixas são de jogadores importantes. Mas o grupo é forte. Temos total confiança em quem entra. E é seguir, não tem que lamentar. A gente fica triste pelas lesões, mas não tem que lamentar. Tem que seguir porque o grupo é forte. Conseguir nossos triunfos”, garantiu Thaciano.