SUL BAIANO

Temporal provoca alagamentos na Bahia, e Ilhéus tem maior volume de chuva dos últimos anos

Extremo sul também registra estragos; Inmet mantém alerta de chuvas intensas para Salvador e grande parte do estado até terça-feira (20)

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 18:52

Corpo de bombeiros em área atingida em Ilheús Crédito: Reprodução

Fortes chuvas causaram alagamentos em cidades do sul da Bahia neste domingo (18). Ilhéus registrou o maior volume de chuva dos últimos anos, segundo a prefeitura, e houve pontos alagados também em Itacaré. Itabuna e outras cidades da região estão sob alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vale para grande parte do estado, incluindo Salvador, até as 10h de terça-feira (20).



Ilhéus tem o maior volume de chuva dos últimos anos

Segundo a Defesa Civil de Ilhéus, o município acumulou 125 milímetros de chuva entre a madrugada e as 10h deste domingo. De acordo com a prefeitura, é o maior volume registrado na cidade nos últimos anos.

A ocorrência mais grave foi no Alto do Nerival, uma área de morro no bairro Barra do Itaípe, onde as casas ficam em ruas estreitas, chamadas de travessas, na encosta. Com o volume de água, parte do terreno da Segunda Travessa cedeu, e a prefeitura interditou o trecho para evitar acidentes com moradores e pedestres.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Civil e da Secretaria de Promoção Social acompanham as famílias que vivem na segunda e na terceira travessas, as mais próximas do ponto atingido. Os moradores foram orientados sobre o que fazer caso a Defesa Civil determine que deixem suas casas.

Vídeos gravados por moradores mostram ruas alagadas em diversos bairros da cidade e água entrando em residências. A Defesa Civil municipal informou que as chuvas fortes podem continuar e orientou a população a evitar áreas de risco.

Alagamentos em Itacaré

Em Itacaré, também no sul da Bahia, registros feitos por moradores mostram ruas alagadas neste domingo, entre elas a região da Portelinha, nas proximidades da rodoviária.

Extremo sul também registra estragos

No extremo sul da Bahia, o temporal também provocou ocorrências entre a noite de sábado (17) e este domingo (18). Em Porto Seguro, árvores caíram no distrito de Trancoso. Em Itamaraju, houve desabamento de muros e alagamentos. Em Medeiros Neto, a chuva veio acompanhada de ventania e granizo, que destelhou casas e deixou parte da cidade sem energia.

Alerta do Inmet

O alerta do Inmet é de grau amarelo, que indica perigo potencial. O instituto prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Na Bahia, o aviso abrange a Região Metropolitana de Salvador, o Sul, o Centro-Sul, o Centro-Norte, o Nordeste e o Extremo Oeste baianos, além do Vale São-Franciscano.

Previsão do tempo em Salvador e outros municipios

Para a noite deste domingo, o Inmet prevê muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na capital baiana. Os termômetros variam entre 25°C e 32°C. Na segunda-feira (19), o céu continua com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada. A temperatura máxima pode chegar a 35°C.



No sul do estado, a previsão para o restante do domingo é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em Ilhéus, com temperaturas entre 23°C e 28°C, em Itabuna, entre 23°C e 27°C, e em Itacaré, entre 24°C e 29°C. Em Feira de Santana, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com máxima de 35°C.