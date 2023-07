Após derrota, Condé diz que gol 'desestruturou os planos'

Treinador utilizou mais uma vez esquema com três zagueiros fora de casa. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Assim como nas últimas partidas como visitante, o treinador Léo Condé utilizou o esquema com três zagueiros na derrota para o Juventude na tarde deste domingo, por 1x0, em Caxias do Sul. A formação contou com a estreia do zagueiro Yan Couto, que compôs a zaga ao lado de Camutanga, titular, e João Victor, escolhido inicialmente para substituir o suspenso Wagner Leonardo. Com pouca criatividade no meio-campo, Condé foi questionado sobre as escolhas para a partida e avaliou os nomes que atuaram.

“Hoje eu fiz a opção no 3-4-3, que a gente já tinha feito contra Avaí e Tombense, mesmo que tenha sido com peças diferentes, como o Rodrigo Andrade ali no meio que realmente faz muita. Também fez falta Wagner [Leonardo], que é um jogador que vem sendo muito importante para a gente. Mas o Yan hoje fez a sua estreia, é um jogador jovem, de bom potencial, e fez uma boa estreia. O Felipe [Vieira] também vem crescendo”, explicou.

Condé ressaltou que o duelo contra o Juventude fechou uma sequência de três partidas com desgaste de viagem, após enfrentar o Guarani fora de casa, Sampaio Corrêa em Salvador e o Juventude no sul: “Nós tivemos três jogos ainda com duas viagens em um intervalo muito curto. Acho que no final do jogo [contra o Juventude], alguns jogadores se desgastam um pouco, o que é normal numa maratona dessa”, completou.

Sobre a tentativa de reação do time após o gol sofrido aos 18 minutos da segunda etapa, o treinador disse que a equipe já vinha tentando buscar o resultado mesmo antes de sair atrás do placar. Na coletiva, Léo afirmou que viu a partida, na primeira etapa, se desenhando favorável ao Vitória, até levar o gol nos 45 minutos finais.

“Não, de forma alguma a gente foi tomar iniciativa apenas depois do gol. É claro que, a partir do momento que você está atrás do placar, você corre um risco maior [de sofrer outro gol]. Da mesma forma que a gente foi buscar [o gol no começo], eles encaixaram dois contra-ataques que a gente poderia ter sofrido o gol. No segundo tempo, acho que se a gente tivesse segurado até 20 ou 25 minutos, a equipe deles começou a errar muito passe, só que a gente sofreu o golpe em um momento do jogo que de uma certa forma desestruturou aquilo que a gente já planejava”.

O lance saiu após uma desatenção de Giovanni Augusto, que recebeu passe na defesa de João Victor e entregou a bola para David. O treinador revelou que o meia está sentido com o erro crucial e que conversou com ele após o apito final.

“Conversamos, sim. Ele é um jogador experiente, que não é a primeira e nem a última vez que passa por isso, e pode acontecer com qualquer um. Ele está muito sentido, né? Mas já é um jogador que a gente sabe que vai saber lidar bem com essa situação, porque quem tá ali dentro de campo está sujeito a erros. Claro que a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente passando pros outros jogadores para aprender com os erros do companheiro para que isso não se repita”.

Veja outros destaques da coletiva de Léo Condé

Avaliação sobre o primeiro tempo

"Realmente a gente fez um um primeiro tempo dentro daquilo que a gente propôs, de agrupar as linhas e tentar explorar os possíveis espaços que o Juventude iria nos oferecer. Acho que a gente controlou bem o primeiro tempo e faltou caprichar mais na transição. Em vários momentos a gente saiu com os atacantes, em boas condições de receber essa bola e a gente errou muito nesse penúltimo passe. Mas de qualquer forma, foi um primeiro tempo controlado, a gente não teve grandes chances e nem o Juventude teve, a não ser alguns cruzamentos e algumas jogadas de bola parada".

Sobre a segunda etapa

"No segundo tempo a gente voltou, fizemos alguns ajustes de intervalo normal, e a ideia era voltar a ter um pouco mais de posse de bola, atrair um pouco o Juventude e explorar as costas da defesa deles. Infelizmente, a gente errou na saída de bola e acho que foi crucial, sofremos o gol e tivemos uns dez a 15 minutos em que a gente não conseguiu sair da marcação do Juventude. Mas no final do jogo, principalmente depois de algumas mudanças, com a entrada do Pablo e Zé Hugo, principalmente, a gente criou duas ou três boas situações de gols. Faltou fazer o gol. E o Juventude praticamente não chegou ao nosso gol. Acho que o segundo tempo e foi na mesma dinâmica do primeiro, apenas erramos uma saída de bola e que resultou no gol. E por isso fica a impressão de que o segundo tempo foi muito ruim, mas na verdade o jogo foi muito equilibrado, muito parelho".