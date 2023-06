Artilheiro do Vitória, Tréllez segue pagando por assistência: 'É quinhentinho'

. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Santiago Tréllez só vestiu a camisa de titular do Vitória duas vezes na Série B do Brasileiro, mas é o artilheiro do time na competição. Com três gols assinados, ele divide o posto com o zagueiro Wagner Leonardo. O colombiano começou a divisão de acesso como terceira opção do técnico Léo Condé, mas aproveitou as brechas oportunizadas pelo departamento médico e tratou de estufar as redes.

"Eu estava preparado quando a oportunidade surgiu novamente. Estou muito agradecido por isso. Logicamente, agora me preparando para conseguir continuar correspondendo para o melhor do meu time e para mim também. Estou muito feliz com isso", afirmou Tréllez.

O camisa 22 carimbou Botafogo-SP, Atlético-GO, Ituano e terá a chance de ampliar a conta diante do Tombense. Tréllez está confirmado no onze inicial do jogo de terça-feira (6), às 19h, no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

Léo Gamalho era a principal escolha de Léo Condé entre os três centroavantes disponíveis no elenco, mas machucou duas vezes. Welder passou a ser o substituto imediato, mas também se lesionou. Em tratamento, nenhum dos dois viajou com a delegação para disputar a 11ª rodada.

"Sempre sou um jogador que gosta de treinar bem, de me cuidar, dar meu melhor no dia a dia, nos treinamentos. Sei que, no começo do campeonato, eu não estava sendo muito utilizado, não estava jogando muito. Mas isso é questão do treinador, decisão dele. Eu respeito 100% isso. Mas nunca deixei de trabalhar, de me doar para que pudesse aproveitar quando tivesse a oportunidade", disse Tréllez, que também é o artilheiro do Vitória na temporada, com cinco gols, ao lado de Osvaldo.

Quem ajuda o colombiano a aproveitar as oportunidades ganha um agrado na conta bancária. A resenha iniciada na Série C ainda está válida e o centroavante continua incentivando assistências com pix. Deu passe, ganha R$ 500, ele garante.

"Estou muito contente porque estou fazendo gols novamente, me sentindo à vontade, muito confiante, então isso ajuda para que o futebol cresça e você seja sua melhor versão. Estou muito contente. Agora estou fazendo gols e vou fazer muito mais na competição para ajudar meu time com boas atuações e gols. Ano passado era “quinhentinho”, agora também. Os caras sabem. Está do mesmo jeito", diverte-se Tréllez.