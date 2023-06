Iuri Mattos é o novo diretor de Patrimônio do Vitória: 'Aceitei o desafio'

O engenheiro Iuri Mattos é o novo diretor de Patrimônio, Obras e Conservação do Vitória. A notícia foi divulgada pelo próprio profissional nas redes sociais, nesta quinta-feira (1º). Iuri agradeceu ao presidente do clube, Fábio Mota, pela oportunidade de assumir o cargo.



"Agradeço a confiança do presidente Fábio Mota e ao vice-presidente Djalma Abreu. Vamos juntos continuar trabalhando em busca da melhoria da nossa estrutura", escreveu.