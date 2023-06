Novo contratado do Vitória, volante Dudu se apresenta na Toca

. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A Toca do Leão ganhou um rosto novo na manhã desta quinta-feira (8). Recém-contratado pelo Vitória, o volante Dudu se apresentou ao clube para realizar os exames médicos e testes físicos.



O jogador de 24 anos defendeu o Volta Redonda nos cinco primeiros meses do ano e chega ao rubro-negro por empréstimo. O vínculo é válido por um ano e prevê opção de compra.

Dudu foi revelado pelo Santos, mas só defendeu a equipe B do clube paulista. Ele se transferiu para o Athletico-PR e chegou a ficar no banco, mas não entrou nas quatro linhas. O volante foi para campo com as camisas do Tupã (SP), Ação (MT) e Ferroviário (CE).

Este ano, Dudu fez 17 partidas pelo Volta Redonda, todas como titular, e marcou um gol. Apesar de já estar na Toca, o volante só poderá estrear pelo Vitória em julho, quando a segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta.

Ainda sem Dudu, o Vitória voltará a campo no domingo (11), às 18h, quando recebe o Criciúma, no Barradão. A delegação retornou de Muriaé, no interior de Minais Gerais, na quarta-feira (7). Lá, o rubro-negro venceu o Tombense, por 2x1, com gols de Wellington Nem e Santiago Tréllez.

O elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta quinta-feira (8) e iniciou os preparativos para o confronto com o time catarinense, válido pela 12ª rodada. Os titulares fizeram o trabalho regenerativo de praxe, que inclui exercícios na academia de musculação, bota de compressão pneumática, crioterapia e banheira aquecida.

Os demais jogadores participaram de um trabalho sob o comando do técnico Léo Condé. Inicialmente, eles realizaram uma atividade de posse de bola e depois disputaram um jogo em campo reduzido.