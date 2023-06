'Passamos sufoco no final, mas ganhamos', festeja artilheiro do Vitória

O Vitória venceu a quarta partida como visitante na Série B do Brasileiro, chegou a 25 pontos e se garantiu na liderança da competição. Depois de derrotar ABC, Ceará e Botafogo-SP longe de Salvador, o rubro-negro bateu o Tombense, por 2x1, nesta terça-feira (6), no estádio Soares de Azevedo, em Muiraé (MG).



Após o apito final, o centroavante Santiago Tréllez admitiu que o time passou aperto para segurar o resultado no segundo tempo e valorizou o resultado.