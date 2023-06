Preteridos no começo da Série B, Tréllez e Nem são decisivos para o Vitória

Eles chegaram a nem ser relacionados para alguns jogos da Série B do Brasileiro, mas aproveitaram bem quando a oportunidade apareceu e deram a volta por cima na Toca do Leão. Santiago Tréllez e Wellington Nem não apenas mostraram que tinham condições de vestir a camisa de titular como foram decisivos para o Vitória nos últimos três jogos.



A vitória por 2x1 contra o Tombense na última terça-feira (6), que garantiu a manutenção do Leão na liderança do torneio, foi construída com tentos assinados por eles. Wellington Nem abriu o placar com chute de fora da área no primeiro tempo. Santiago Tréllez ampliou de pênalti na etapa final e assumiu a artilharia isolada do time na competição, com quatro gols.