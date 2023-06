Railan lesiona a coxa e Léo Gamalho volta a treinar após cirurgia

. Crédito: PIETRO CARPI / ECV

A pausa na Série B do Brasileiro em função da Data Fifa – período em que as seleções jogam e a liberação de jogadores convocados é obrigatória – pode ajudar o Vitória a diminuir a quantidade de atletas presentes no departamento médico da Toca do Leão.



O rubro-negro só volta a entrar em campo no dia 25 de junho, às 18h, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Até lá, alguns jogadores que estão ausentes devem voltar a treinar e ficar à disposição do técnico Léo Condé para ajudar o time a recuperar a liderança na sequência do campeonato.

O Vitória deixou o topo da tabela na rodada passada, quando perdeu para o Criciúma, por 1x0, no Barradão. O rubro-negro agora é o vice-líder do torneio, com 25 pontos, um a menos que o Novorizontino, primeiro colocado.

Atualmente, o técnico Léo Condé não pode contar com nove atletas do elenco. O lateral esquerdo Vicente, o zagueiro John e o volante Dionísio já não fazem parte dos planos há um bom tempo. O primeiro só teve o contrato renovado este ano porque estava machucado e a legislação obriga a ampliação do vínculo. John e Dionísio se recuperam após cirurgia no joelho e ainda levam alguns meses para ficarem à disposição novamente.

O volante Léo Gomes e os atacante Zé Hugo e Welder devem estar aptos para o jogo contra o Guarani. Léo Gomes está com uma entorse leve no tornozelo e faz fisioterapia. Zé Hugo passou por cirurgia dentária na última segunda-feira (12) e ficará de repouso até quinta-feira (15). Welder está em fase final do tratamento da lesão na coxa direita e a previsão é que seja liberado para iniciar a transição física nesta terça-feira (13).

Ele não deve ser o único reforço para o setor ofensivo. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o centroavante Léo Gamalho iniciou o recondicionamento físico na segunda-feira, após passar por cirurgia para tratamento de câncer de pele.

Railan e Matheusinho levarão mais tempo para voltar a vestir a camisa do Vitória dentro das quatro linhas. O lateral direito teve lesão na coxa confirmada e já iniciou tratamento de fisioterapia. O atacante ainda se recupera de lesão ligamentar no joelho direito e na segunda-feira foi liberado para pedalar.

Confira a seguir a situação dos jogadores do Vitória que não estão aptos para jogar:

Railan (lateral direito): Com uma lesão na coxa, está fazendo tratamento de fisioterapia;

Vicente (lateral esquerdo): Recuperado de lesão muscular, está na transição física;

John (zagueiro): Segue em tratamento após cirurgia no joelho e a previsão é que só volte aos gramados daqui a pelo menos cinco meses;

Léo Gomes (volante): Está com uma entorse leve no tornozelo e realiza tratamento para se recuperar;

Dionísio (volante): Está no sexto mês de recuperação após cirurgia no joelho. A previsão é de que ainda leve, no mínimo, mais dois meses longe dos gramados.

Matheusinho (atacante): Segue tratando a lesão ligamentar no joelho direito e foi liberado para pedalar;

Zé Hugo (atacante): Passou por cirurgia dentária e ficará de repouso até quinta-feira (15);

Welder (atacante): Segue tratando a lesão na coxa direita, mas a previsão é que seja liberado para iniciar a transição física nesta terça-feira (13);