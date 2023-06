Tombense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado da Série B do Brasileiro, o Vitória volta a entrar em campo para defender sua posição na noite desta terça-feira (6), contra o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Com 22 pontos, o Leão tem três adversários na cola: Vila Nova, Novorizontino e Criciúma, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, com 20 pontos cada. Adversário da vez, o Tombense vive situação bem diferente. A equipe mineira é a vice-lanterna do campeonato, com apenas seis pontos conquistados. A seguir você confere mais informações sobre a partida.