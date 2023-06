Vitória aciona Athletico-PR por rescisão de Pedrinho: 'Defender patrimônio'

O Vitória acionou o Athletico-PR para tentar reverter a decisão de desligamento do lateral-esquerdo Pedrinho, citado na operação Penalidade Máxima II, que investiga manipulação de partidas em esquema de apostas. O Leão alega que, por ainda ter 30% dos direitos econômicos do jogador, pode ser prejudicado caso a demissão aconteça.



O Furacão anunciou há um mês que Pedrinho não faria mais parte do elenco. Mas, segundo Fábio Mota, presidente do Vitória, a rescisão contratual ainda não aconteceu. Em entrevista à Rádio Sociedade, o dirigente disse que o clube baiano deveria ter sido ouvido e notificado."Externamos que não autorizamos [a rescisão]. A rescisão não foi feita ainda. O Vitória externou que não concorda com esse tipo de rescisão. O Vitória precisa ser ouvido, até porque o Athletico não tem 100% do jogador. Já notificamos o Athletico", disse.O nome de Pedrinho aparece em uma planilha de apostadores divulgada pelo jornal O Globo, que consta na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Prints de mensagens indicam que o jogador de 20 anos teria recebido R$ 80 mil de apostadores para receber um cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá, no ano passado. Ele foi advertido aos 48 minutos do segundo tempo.