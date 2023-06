Vitória faz confronto direto com o Criciúma no Barradão

Vitória e Criciúma estão separados por cinco pontos na tabela da Série B do Brasileiro e prometem travar boas emoções no duelo deste domingo (11). A bola rola às 18h, no Barradão, e os ingressos seguem à venda. Com 25 pontos, o Leão começou a 12ª rodada na liderança da competição. O time catarinense soma 20 e está na porta do G4.



“A gente sabe que não vai ser um jogo fácil e sim dificílimo. A gente tem que fazer de tudo para ganhar e se distanciar do Criciúma, que está bem colado na gente”, afirmou o volante Rodrigo Andrade.