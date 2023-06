Vitória jogará sem dupla de zaga titular pela primeira vez na Série B

. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pela primeira vez nesta edição da Série B do Brasileiro, o torcedor do Vitória verá o time do coração sem a sua dupla de defesa titular. Camutanga e Wagner Leonardo estiveram juntos no apito inicial das 12 primeiras rodadas da competição, mas não farão o mesmo contra o Guarani, no dia 25 de junho, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.



Titular absoluto com o técnico Léo Condé, Camutanga levou o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 1x0 para o Criciúma, no Barradão, no último domingo (11), e está suspenso.

Ele ganhou a chapinha aos 23 minutos do segundo tempo, após falta em Eder no meio-campo. Wagner Leonardo também estava pendurado, mas não foi advertido pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

Contra o Guarani, portanto, Léo Condé será obrigado a mandar a campo uma nova dupla de zaga. Com a pausa no campeonato em função da Data Fifa, o treinador terá 14 dias para escolher o substituto de Camutanga, mas a tendência é que João Victor fique com a vaga.

Foi ele o escolhido para reforçar o setor nas duas vezes em que adotou o esquema com três zagueiros, no empate em 1x1 com o Avaí e na vitória por 2x1 contra o Tombense.

João Victor também atuou em outras três oportunidades na Série B, nas vitórias contra Ponte Preta, ABC e CRB, mas deixando o banco de reservas. Com menos moral, Yan Souto também é opção. Ele só exibiu a camisa vermelha e preta dentro das quatro linhas uma vez, quando entrou no final do segundo tempo do jogo contra o Tombense.

A suspensão de Camutanga tornará a zaga do Vitória mais jovem. Com 29 anos, ele é o zagueiro mais velho do elenco. Wagner Leonardo tem 23 anos, João Victor tem 25 e Yan Souto apenas 21.

O prata da casa Marco Antônio, 22, também é opção. Zagueiro de origem, ele se tornou titular com o técnico Léo Condé como primeiro volante. Para utilizá-lo, o treinador precisaria substituí-lo no meio-campo. Diego Fumaça e Léo Gomes também fazem a função.

Regularidade

O Vitória só alcançou regularidade com uma dupla de zaga na Série B. Hoje uma das menos vazadas da competição, com oito gols sofridos em 12 jogos, a defesa rubro-negra foi bastante criticada nos primeiros meses do ano.

No elenco desde o começo da temporada e titular na estreia contra o Cordino, no primeiro jogo que o Leão fez no ano, pela pré-Copa do Nordeste, Camutanga conseguiu dar a volta por cima e se firmar no time. Marco Antônio foi outro que precisou se reinventar, como volante, após perder a titularidade na zaga, ainda sob o comando de João Burse.