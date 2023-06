Vitória pode cair mais uma posição na tabela da Série B

. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória só voltará a entrar em campo no dia 25 de junho, quando enfrentará o Guarani em jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro, mas um confronto que acontecerá antes disso ganhou importância após o tropeço rubro-negro diante do Criciúma, no último domingo (11), no Barradão.



Ao perder por 1x0 para a equipe catarinense, o Leão deixou escapar a liderança da competição. Com 25 pontos, o time comandado pelo técnico Leo Condé agora ocupa o segundo lugar na tabela de classificação, atrás do Novorinzontino, que venceu o Sampaio Corrêa, somou 26 pontos e assumiu a primeira colocação.

O rubro-negro pode perder mais uma posição sem nem entrar em campo durante a pausa no campeonato em função da Data Fifa – período em que as seleções jogam e a liberação de jogadores convocados é obrigatória. É que o Vila Nova, terceiro colocado, com 24 pontos, apenas um a menos que o Vitória, vai disputar um jogo atrasado, válido pela 2ª rodada, e tem a chance de ultrapassar o Leão.

A equipe goiana visita o Sport, domingo (18), às 18h, na Ilha do Retiro. Para trocar de lugar com o Vitória, o Vila Nova precisa vencer. Em caso de empate, ficará com a mesma pontuação do rubro-negro, porém perderá no saldo de gols (14 contra 12).