Vitória tem seis desfalques contra o Tombense; veja provável escalação

O técnico Léo Condé será obrigado a mexer na escalação do Vitória para enfrentar o Tombense, terça-feira (6), às 19h, no estádio Soares de Azevedo, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. Titulares absolutos no campeonato, o goleiro Lucas Arcanjo e o lateral direito Zeca estão fora da partida.



O arqueiro vai desfalcar o Leão pela primeira vez na Série B. Um dos destaques do time, Lucas Arcanjo voltou a sentir incômodo no tornozelo e foi vetado pelos médicos. Ele teve uma torção durante o jogo contra o Avaí, fez tratamento durante a semana passada e conseguiu se recuperar para enfrentar o Ituano, mas não teve condições de viajar para o duelo na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.