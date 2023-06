Wagner Leonardo lamenta chances perdidas mas vê Vitória "no caminho certo"

. Crédito: Divulgação/EC Vitória

Apesar da derrota por 1x0 para o Criciúma na noite deste domingo (11), o zagueiro do Vitória Wagner Leonardo vê o time no caminho certo para seguir na briga pelo acesso à Série A. Em entrevista após a partida no Barradão, o jogador analisou o desempenho da equipe aos longo dos 90 minutos, onde esteve sem o controle do jogo em parte desse tempo.



"Não temos como propor o jogo todo, sofremos o gol no início do jogo. Depois nos recuperamos e praticamente foi ataque contra defesa. Infelizmente a bola não entrou, é uma pena. Mas a gente sabe que estamos no caminho certo. Temos que trabalhar nesta janela que vai ter [até o próximo jogo] para arrumar o que está ruim e performar o que está bom", afirmou.

O defensor chegou a assumir um papel de 'centroavante' no final da partida devido a pressão que o Vitória exerceu no Criciúma nos minutos finais. Mas não adiantou e o placar seguiu 1x0 para os visitantes.

Com a derrota, o rubro-negro caiu para a segunda posição com 25 pontos e foi ultrapassado pelo Novorizontino, que chegou a 26. O Vila Nova fará no próximo domingo um jogo atrasado da segunda rodada com o Sport e ainda pode ultrapassar o Leão. O Vila tem 24 pontos e, se vencer, assume a ponta da tabela.