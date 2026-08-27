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103 milhões de trabalhadores ganham até R$ 3.242 por mês no Brasil

Enquanto o rendimento médio chega a R$ 3.738, levantamento baseado na Pnad Contínua mostra que 69,1% dos ocupados recebem até dois salários mínimos

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:25

Retrato do mercado de trabalho brasileiro mostra uma ampla maioria concentrada nos menores níveis de remuneração.
Retrato do mercado de trabalho brasileiro mostra uma ampla maioria concentrada nos menores níveis de remuneração Crédito: Divulgação, Câmara dos Deputados

A população ocupada no Brasil vive uma realidade que passa bem longe das estatísticas otimistas. Sete em cada dez trabalhadores ganham no máximo R$ 3.242 por mês. Levantamento inédito feito a partir dos microdados da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que 69,1% dos trabalhadores dos setores formal e informal ganham até dois salários mínimos no país.

Veja o salário médio dos 27 estados do Brasil em 2026

Distrito Federal - R$ 6.845,13 por Rafael Luz/STJ
Goiás - R$ 3.318,35 por Ilustração, IA
Mato Grosso - R$ 3.701,29 por Reprodução
Mato Grosso do Sul - R$ 3.798,16 por Reprodução
Rio Grande do Sul - R$ 3.777,55 por Wikimedia Commons/Reprodução
Santa Catarina - R$ 3.777,55 por Governo de SC/ Divulgação
Paraná - R$ 3.731,30 por
São Paulo - R$ 4.423,04 por Shutterstock
Rio de Janeiro - R$ 4.501,35 por Divulgação
Espírito Santo - R$ 3.380,06 por Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória
Minas Gerais - R$ 3.387,03 por Reprodução/Bahia WS
Bahia - R$ 3.155,30 por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Sergipe - R$ 3.167,43 por Heitor Xavier/Prefeitura de São Cristóvão
Alagoas - R$ 2.720,88 por Reprodução
Petrolina - R$ 2.992,65 por Wikimedia Commons/Reprodução
Paraíba - R$ 2.969,49 por Marcos Elias de Oliveira Júnior / Wikimedia Commons
Rio Grande do Norte - R$ 3.131,49 por Liliane Rezende/Wikimedia Commons
Ceará - R$ 2.924,00 por Cristian Lourenço/iStock
Piauí - R$ 2.987,94 por Reprodução
Maranhão - R$ 2.999,87 por Reprodução / Web
Tocantins - R$ 3.397,52 por Hermes Macedo/Governo do Tocantins
Amapá - R$ 3.390,20 por Reprodução
Pará - R$ 3.297,83 por Shutterstock
Roraima - R$ 3.565,09 por Secom/ Prefeitura Municipal de Boa Vista
Amazonas - R$ 3.627,07 por Reprodução
Acre - R$ 3.464,80 por Reprodução
Rondônia - R$ 3.615,18 por Divulgação/Governo do Estado de Rondônia
1 de 27
Distrito Federal - R$ 6.845,13 por Rafael Luz/STJ

Enquanto o IBGE aponta uma renda média nacional de R$ 3.738, o levantamento do economista Bruno Imaizumi, da consultoria 4intelligence, divulgado pelo Valor Econômico, mostra onde o calo realmente aperta.

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O retrato inclui trabalhadores do mercado formal e informal e revela como está distribuída a renda do trabalho no Brasil. A faixa mais populosa reúne justamente quem ganha entre um e dois salários mínimos, grupo que representa 36,9% da população ocupada.

Somados aos 32,2% que recebem até um salário mínimo, esses trabalhadores formam uma maioria que chega a 69,1% dos ocupados do país.

Até R$ 3.242 é o rendimento de 69,1% dos trabalhadores

Até meio salário mínimo (até R$ 810,50): 11,2% da população ocupada, incluindo 1,8% sem rendimento.

De meio a um salário mínimo (R$ 810,50 a R$ 1.621): 21% dos trabalhadores.

De um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242): 36,9% dos trabalhadores.

Acima de dois salários mínimos (mais de R$ 3.242): 30,9% dos trabalhadores.

Acima de 20 salários mínimos: apenas 0,5% da população ocupada.

O dado ajuda a colocar em perspectiva o tamanho da parcela de trabalhadores que recebe rendimentos próximos ao piso nacional. Enquanto mais de 103 milhões recebem até dois salários mínimos, 30,9% da população ocupada ultrapassa essa faixa.

Desigualdade regional de renda expõe contraste entre Sul e Nordeste

O contraste regional evidencia o problema. No Nordeste, 55,9% da população ocupada ganha até um salário mínimo, enquanto no Sul esse percentual cai para 17,3%.

O Maranhão registra o maior percentual (58,5%), enquanto Santa Catarina apresenta o menor (11,6%).

Maior parte dos trabalhadores está nas faixas de menor renda

A participação dos trabalhadores que recebem até um salário mínimo aumentou entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026.

O percentual passou de 30% para 32,2% da população ocupada no período.

Mesmo com a alta trimestral, o percentual ainda ficou abaixo dos 33,3% registrados no segundo trimestre de 2025.

O movimento reforça que a renda de uma parcela expressiva dos trabalhadores permanece próxima ao piso nacional, mesmo em um mercado de trabalho marcado pela recuperação da ocupação.

Média de R$ 3.738 mascara a realidade dos salários baixos

O rendimento médio do trabalhador brasileiro chegou a R$ 3.738 no segundo trimestre de 2026, equivalente a cerca de 2,3 salários mínimos.

O número, porém, não representa o rendimento da maior parte da população ocupada.

A média reúne no mesmo cálculo trabalhadores sem rendimento, pessoas que recebem valores abaixo de meio salário mínimo e uma minoria com rendimentos muito elevados. Quando todos entram na mesma conta, os rendimentos mais altos puxam o resultado para cima.

Por isso, o rendimento médio de R$ 3.738 convive com outro dado mais direto sobre o cotidiano do mercado de trabalho: 69,1% dos trabalhadores recebem até dois salários mínimos.

A faixa de até R$ 3.242 mensais, portanto, reúne a maior parte da população ocupada brasileira.

Novo salário mínimo projetado para 2027

O bolso da maioria dos trabalhadores depende diretamente das decisões sobre o salário mínimo. Com o piso projetado em R$ 1.717 para 2027, o reajuste influencia não apenas os rendimentos de trabalhadores que recebem o mínimo, mas também a renda de milhões de brasileiros. 

"O salário mínimo é balizador para o mercado de trabalho como um todo e não só o formal. E o que vemos é que a grande maioria ganha no máximo dois salários mínimos, então o reajuste dita a regra do jogo da renda no país", explicou o economista Bruno Imaizumi ao Valor Econômico.

Bruno Imaizumi

Economista e consultor da 4intelligence

A proposta também terá reflexos sobre aposentadorias e benefícios vinculados ao piso nacional.

A confirmação oficial do valor, no entanto, dependerá do comportamento da inflação até novembro.

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Ibge Salário

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