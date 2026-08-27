O RETRATO DA RENDA

103 milhões de trabalhadores ganham até R$ 3.242 por mês no Brasil

Enquanto o rendimento médio chega a R$ 3.738, levantamento baseado na Pnad Contínua mostra que 69,1% dos ocupados recebem até dois salários mínimos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:25

Retrato do mercado de trabalho brasileiro mostra uma ampla maioria concentrada nos menores níveis de remuneração Crédito: Divulgação, Câmara dos Deputados

A população ocupada no Brasil vive uma realidade que passa bem longe das estatísticas otimistas. Sete em cada dez trabalhadores ganham no máximo R$ 3.242 por mês. Levantamento inédito feito a partir dos microdados da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que 69,1% dos trabalhadores dos setores formal e informal ganham até dois salários mínimos no país.



Veja o salário médio dos 27 estados do Brasil em 2026 1 de 27

Enquanto o IBGE aponta uma renda média nacional de R$ 3.738, o levantamento do economista Bruno Imaizumi, da consultoria 4intelligence, divulgado pelo Valor Econômico, mostra onde o calo realmente aperta.



O retrato inclui trabalhadores do mercado formal e informal e revela como está distribuída a renda do trabalho no Brasil. A faixa mais populosa reúne justamente quem ganha entre um e dois salários mínimos, grupo que representa 36,9% da população ocupada.



Somados aos 32,2% que recebem até um salário mínimo, esses trabalhadores formam uma maioria que chega a 69,1% dos ocupados do país.



Até R$ 3.242 é o rendimento de 69,1% dos trabalhadores

Até meio salário mínimo (até R$ 810,50): 11,2% da população ocupada, incluindo 1,8% sem rendimento.



De meio a um salário mínimo (R$ 810,50 a R$ 1.621): 21% dos trabalhadores.



De um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242): 36,9% dos trabalhadores.



Acima de dois salários mínimos (mais de R$ 3.242): 30,9% dos trabalhadores.



Acima de 20 salários mínimos: apenas 0,5% da população ocupada.



O dado ajuda a colocar em perspectiva o tamanho da parcela de trabalhadores que recebe rendimentos próximos ao piso nacional. Enquanto mais de 103 milhões recebem até dois salários mínimos, 30,9% da população ocupada ultrapassa essa faixa.



Desigualdade regional de renda expõe contraste entre Sul e Nordeste

O contraste regional evidencia o problema. No Nordeste, 55,9% da população ocupada ganha até um salário mínimo, enquanto no Sul esse percentual cai para 17,3%.

O Maranhão registra o maior percentual (58,5%), enquanto Santa Catarina apresenta o menor (11,6%).



Maior parte dos trabalhadores está nas faixas de menor renda

A participação dos trabalhadores que recebem até um salário mínimo aumentou entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026.



O percentual passou de 30% para 32,2% da população ocupada no período.



Mesmo com a alta trimestral, o percentual ainda ficou abaixo dos 33,3% registrados no segundo trimestre de 2025.



O movimento reforça que a renda de uma parcela expressiva dos trabalhadores permanece próxima ao piso nacional, mesmo em um mercado de trabalho marcado pela recuperação da ocupação.



Média de R$ 3.738 mascara a realidade dos salários baixos

O rendimento médio do trabalhador brasileiro chegou a R$ 3.738 no segundo trimestre de 2026, equivalente a cerca de 2,3 salários mínimos.



O número, porém, não representa o rendimento da maior parte da população ocupada.



A média reúne no mesmo cálculo trabalhadores sem rendimento, pessoas que recebem valores abaixo de meio salário mínimo e uma minoria com rendimentos muito elevados. Quando todos entram na mesma conta, os rendimentos mais altos puxam o resultado para cima.



Por isso, o rendimento médio de R$ 3.738 convive com outro dado mais direto sobre o cotidiano do mercado de trabalho: 69,1% dos trabalhadores recebem até dois salários mínimos.



A faixa de até R$ 3.242 mensais, portanto, reúne a maior parte da população ocupada brasileira.



Novo salário mínimo projetado para 2027

O bolso da maioria dos trabalhadores depende diretamente das decisões sobre o salário mínimo. Com o piso projetado em R$ 1.717 para 2027, o reajuste influencia não apenas os rendimentos de trabalhadores que recebem o mínimo, mas também a renda de milhões de brasileiros.



"O salário mínimo é balizador para o mercado de trabalho como um todo e não só o formal. E o que vemos é que a grande maioria ganha no máximo dois salários mínimos, então o reajuste dita a regra do jogo da renda no país", explicou o economista Bruno Imaizumi ao Valor Econômico. Bruno Imaizumi Economista e consultor da 4intelligence

A proposta também terá reflexos sobre aposentadorias e benefícios vinculados ao piso nacional.

