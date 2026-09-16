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167 mil aposentados e pensionistas do Rio terão que fazer prova de vida pelo Gov.br; veja como funciona

Rioprevidência começa a convocar beneficiários em outubro, pelo mês de aniversário; primeiro grupo terá de 5 de outubro a 2 de novembro para concluir o procedimento

Maiara Baloni

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:00

Prova de vida digital começa para aposentados e pensionistas do Rio em outubro; procedimento será feito pelo Gov.br Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Cerca de 167 mil aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro vão precisar realizar a prova de vida anual de forma digital a partir de outubro. O procedimento será feito por reconhecimento facial no aplicativo Gov.br. Para ter acesso à nova funcionalidade do Rioprevidência, é necessário ter uma conta na plataforma federal nos níveis Prata ou Ouro.



Como fazer a prova de vida do INSS 1 de 4

Início pelo mês de nascimento

O calendário começa pelos beneficiários que fazem aniversário no mês de outubro. Esse primeiro grupo reúne cerca de 13 mil pessoas, entre os 110.446 aposentados e os 56.561 pensionistas vinculados ao Estado, que terão de 5 de outubro a 2 de novembro para concluir a etapa.



Depois desse início, o cronograma passa a funcionar de forma contínua, sempre convocando o beneficiário no mês em que ele faz aniversário. A sequência seguirá pelos meses seguintes, conforme o calendário definido pelo Rioprevidência.



Acesso e nível de segurança da conta

Para conseguir abrir o sistema e fazer o procedimento no celular, o beneficiário precisa ter uma conta Gov.br com nível de segurança Prata ou Ouro. A prova de vida digital é realizada pelo aplicativo do governo, por meio de reconhecimento facial.



A mudança de categoria pode ser feita de forma gratuita pelo próprio aplicativo, por meio da validação dos dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo login com as credenciais de banco credenciado ou por outras formas de validação disponíveis, de acordo com o nível desejado. O aplicativo Gov.br oferece a opção “Aumentar nível” na tela inicial.

Leitura facial e conferência do sistema

Com o acesso liberado, o segurado entra na área de serviços do aplicativo, clica na opção de prova de vida pendente e autoriza o uso da câmera do telefone. É nesse momento que condições inadequadas de iluminação, posição ou enquadramento podem impedir a conclusão do reconhecimento. A recomendação é fazer o procedimento em um ambiente iluminado, manter o rosto bem visível, segurar o aparelho na altura do rosto e seguir os comandos apresentados na tela.



Além da foto, a confirmação do resultado final exige um olhar atento. Logo após o término da captura, o usuário precisa aguardar o aviso do aplicativo e conferir se o status da solicitação mudou de “pendente” para “Autorizado”. O Gov.br orienta acompanhar o resultado da prova de vida também pelo site do órgão pagador.

Notificações e bloqueio do pagamento

Para evitar transtornos, é previsto um período inicial de adaptação para os primeiros grupos. Ainda assim, quem não realizar a prova de vida dentro do prazo poderá ter o benefício suspenso. O Rioprevidência informa que os beneficiários que não fizerem a prova de vida obrigatória podem ter o pagamento suspenso até a regularização.



Atendimento presencial e alertas de segurança

Os segurados que encontrarem dificuldades ao usar o aplicativo podem buscar atendimento do Rioprevidência. O órgão mantém atendimento presencial em suas agências e postos. O serviço de atendimento ao cliente funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelos números 0800 285 8191, para ligações de telefones fixos, e (21) 3850-3350, para chamadas de celular.

