5 dicas para melhorar o relacionamento com os colegas de trabalho

Uma boa convivência é essencial para o sucesso e o bem-estar, tanto profissional quanto pessoal

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 19:35

Quando falamos em ambientes corporativos, não devemos apenas levar em consideração qual é a nossa posição dentro da empresa. Todos nós trabalhamos em prol de um objetivo comum, mas, infelizmente, algumas pessoas esquecem que uma corporação é, acima de tudo, um time.

Sendo assim, o individualismo, tanto direto (isto é, uma escolha consciente do colaborador de não se relacionar com seus colegas) quanto indireto (por questões como timidez ou falta de experiência no ramo empresarial), não é uma prática vista com bons olhos.

Inclusive, algumas pesquisas recentes corroboram a ideia: segundo a consultoria Robert Half, 89% das empresas procuradas reconhecem que a motivação e a felicidade dos colaboradores estão diretamente ligadas a bons resultados no trabalho.

O levantamento também destacou que a satisfação no trabalho é fortemente influenciada pela atuação dos líderes: 94% dos entrevistados afirmaram que são os gestores a principal força motriz para o bem-estar no ambiente de trabalho. Para haver bons resultados, no entanto, é necessário que todos os colaboradores cultivem boas relações entre si.

Curiosamente, um levantamento do Zenklub destacou que diferentes setores requerem diferentes abordagens quando o assunto é felicidade e bem-estar no ambiente corporativo. A área de tecnologia, por exemplo, trouxe uma pontuação de 71,5 (em uma escala de 0 a 100) neste âmbito, enquanto a de farmácia ficou com a menor, em 60,3.

Boa convivência com os colegas de trabalho

É inegável que a construção de relações interpessoais positivas no ambiente de trabalho é fundamental para o sucesso e o bem-estar, tanto profissional quanto pessoal . Porém, as dicas abaixo devem ser praticadas sempre, pois relacionamentos sólidos no trabalho requerem esforço e dedicação contínuos.

1. Pratique a comunicação eficaz

A comunicação eficaz vai além de simplesmente falar; envolve ouvir ativamente e entender as perspectivas dos outros. Dessa maneira, é importante também praticar a escuta ativa: preste atenção plena ao interlocutor, evite interrupções e responda de maneira reflexiva apenas quando solicitado.

2. Cultive a empatia

Compreender as situações sob a perspectiva dos colegas e demonstrar interesse genuíno por suas experiências são atitudes que reforçam os laços e promovem um ambiente mais colaborativo. Claro, nem sempre as situações são idênticas e, dependendo do setor de atuação, é necessário adaptar estratégias de empatia.

3. Participe de atividades de team building

Eventos sociais e atividades de team building permitem que conheçamos nossos colegas para além das quatro paredes da empresa. Por isso, não deixe de participar desses programas, pois a interação em um contexto mais informal pode facilitar a construção de uma rede de apoio e colaboração no dia a dia profissional.

4. Busque feedback e aprenda com as experiências

A palavra “ feedback ” pode dar um frio na espinha para muitas pessoas, mas são esses momentos que nos permitem reavaliar nossos comportamentos profissionais. Para tanto, evite atitudes que possam gerar atritos com os colegas e foque em soluções colaborativas para promover um ambiente mais harmonioso.

5. Adote uma postura proativa e flexível

Adaptar-se a diferentes personalidades e estilos de trabalho é uma postura muito bem-vista dentro das corporações. Ela indica que você está disposto a entender o que acontece ao seu redor, além de reforçar seu interesse em ajudar os colegas sempre que necessário.

Por Mara Leme Martins