EMPREGO

5 profissões em alta que não exigem diploma universitário

1. Programador web

2. Especialista em marketing digital

As empresas buscam profissionais para gerenciar redes sociais, criar campanhas online e otimizar conteúdos para mecanismos de busca (SEO). Certificações em Google Ads e cursos gratuitos com foco em habilidades práticas na área oferecem o conhecimento necessário para a atuação mercadológica.

A valorização desse profissional se dá pela popularização do marketing digital no mundo empresarial. Segundo a pesquisa “Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil”, 94% das empresas escolhem esse meio como estratégia de crescimento.