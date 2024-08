CEGONHA ENXUTA

6 dicas para economizar com o enxoval do bebê

Durante a gravidez, os preparativos com o enxoval são essenciais para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Eles vão desde a escolha dos produtos essenciais para o recém-nascido, como roupas e itens de higiene, até a organização do ambiente doméstico. Apesar de ser um período de grandes expectativas e muitos sentimentos, ele requer muitos gastos, o que pode afetar o orçamento familiar. Pensando nisso, separamos algumas dicas sobre como economizar nos preparos. Confira!