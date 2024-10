DINHEIRO

6 dicas para equilibrar as finanças durante o desemprego

O desemprego é um dos principais desafios enfrentados pela economia brasileira e global, com impactos profundos na vida das pessoas e na sociedade. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa de desemprego no segundo trimestre de 2024 era de 6,9%, sendo 7,5 milhões de pessoas desempregadas.

A falta de oportunidades de trabalho afeta diretamente o poder de compra das famílias. Além disso, pode gerar crises pessoais, como desmotivação e problemas de saúde mental. Para que o desemprego não gere um impacto tão negativo na vida das pessoas, é importante que as finanças estejam equilibradas durante esse período. Abaixo, veja dicas de como fazer isso!

1. Crie um orçamento detalhado

Durante o desemprego, é fundamental ajustar o orçamento familiar. Liste todas as despesas fixas, como aluguel, contas de serviços essenciais e alimentação, e corte gastos supérfluos. Tenha um controle rigoroso sobre o que entra e sai, priorizando as necessidades básicas e deixando margem para imprevistos.

2. Use a reserva de emergência com cautela

Se você possui uma reserva financeira, utilize-a com cuidado. Esse fundo é projetado para cobrir despesas essenciais em momentos de crise. Defina um valor mensal que possa ser retirado sem comprometer o período que o valor precisa cobrir.

3. Negocie prazos e valores de contas e dívidas

Durante o desemprego, negociar dívidas e reduzir as parcelas de financiamentos pode aliviar o orçamento. Entre em contato com bancos, prestadores de serviços e credores para solicitar prorrogações de prazos ou a renegociação de juros.

4. Busque fontes alternativas de renda

5. Evite o uso excessivo do crédito

O crédito pode parecer uma solução rápida, mas evite recorrer a ele com frequência, pois os juros podem criar uma bola de neve. Se precisar, busque alternativas com taxas menores, como empréstimos pessoais ou consignados, mas faça isso com muito planejamento.