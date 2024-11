6 dicas para ser efetivado no emprego temporário

Veja quais comportamentos e atitudes conquistam a confiança dos gestores e ajudam a garantir uma vaga definitiva

O emprego temporário é uma alternativa vantajosa tanto para empresas quanto para profissionais, especialmente em períodos de alta demanda, como as festas de fim de ano. Esse tipo de contratação permite que os trabalhadores tenham acesso rápido ao mercado, adquirindo novas experiências e ampliando suas redes de contato.

1. Demonstre proatividade

Apontar e resolver problemas antes mesmo de serem solicitados é uma atitude que chama a atenção dos gestores – mesmo em emprego temporário. Ao propor melhorias e estar disposto a assumir responsabilidades, você se destaca como um colaborador comprometido. Essa postura é valorizada, pois mostra seriedade e profissionalismo em relação ao trabalho temporário. Segundo dados do Guia Tendência de RH da Catho, a proatividade é uma habilidade comportamental apreciada por 68% das empresas entrevistadas.

2. Seja pontual e assíduo

A pontualidade e o comprometimento com o planejamento – mesmo no trabalho temporário – são fundamentais para construir uma boa confiança. Comparecer ao trabalho sempre no horário e evitar faltas desnecessárias evidenciam disciplina e seriedade. Essas qualidades são essenciais para quem deseja uma efetivação, pois passam a imagem de um profissional confiável e responsável.