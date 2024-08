EMPREGO

7 dicas para se tornar um bom líder para a sua equipe

Liderar é muito mais do que ocupar uma posição de autoridade; é sobre guiar e inspirar pessoas a atingirem seu máximo potencial. “A liderança não é uma habilidade inata, mas uma capacidade que pode ser desenvolvida com dedicação e prática. Com uma postura positiva, responsabilidade, visão de longo prazo e constante aprimoramento, você pode se tornar um líder valorizado e eficaz, capaz de inspirar sua equipe e alcançar grandes resultados”, afirma Renata Fonseca, psicóloga, especialista em Pessoas & Cultura e sócia da Refuturiza, ecossistema pioneiro a unir educação e empregabilidade.