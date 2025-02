economia

7 habilidades essenciais para se tornar um nômade digital

É fundamental desenvolver competências que facilitam a adaptação e garantam uma rotina produtiva e equilibrada

Com o aumento de relatos e experiências compartilhadas na internet, a ideia de trabalhar enquanto se viaja pelo mundo — popularmente chamado de “nômade digital” — tem conquistado cada vez mais adeptos. Embora pareça o sonho da liberdade, esse modelo de trabalho exige planejamento, disciplina e habilidades específicas para garantir estabilidade profissional e bem-estar emocional. >

Segundo oRelatório Global de Tendências Migratórias, da Fragomen, atualmente há mais de 35 milhões de nômades digitais no mundo, e esse número pode alcançar 1 bilhão até 2035. Nos Estados Unidos, o crescimento desse público foi expressivo: já são quase 17 milhões de profissionais itinerantes, um aumento de 131% em relação a 2019. >

“O nomadismo digital tem sido uma escolha frequente entre os jovens , motivados pela busca por liberdade, flexibilidade e uma vida profissional menos convencional. Trabalhar de qualquer lugar do mundo permite maior autonomia e equilíbrio entre lazer e trabalho. Além disso, viver em países com custo de vida mais acessível se tornou uma estratégia para otimizar recursos financeiros e ampliar experiências culturais”, explica Antonio Muniz, autor do livro “Smart Skills: Descubra seus pontos fortes para uma carreira produtiva e feliz”. >