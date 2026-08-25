Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A cidade brasileira que guarda uma estranha conexão com uma capital do Egito Antigo

Separadas por 3,6 mil anos, Brasília e Akhetaton foram planejadas em quatro anos e têm traçados semelhantes, com soluções urbanas voltadas para enfrentar a seca

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:00

O monumento reproduz o formato das antigas mastabas, estruturas de base piramidal sem ponta onde os primeiros faraós eram sepultados com seus tesouros.
O Memorial JK, que abriga o corpo do ex-presidente, foi erguido no ponto mais alto da capital, próximo ao Sol. Egiptólogos apontam que o design do monumento simula as antigas mastabas, estruturas onde os primeiros faraós eram sepultados. Crédito: Reprodução/Wikimedia commons

Conhecida mundialmente pelo traçado urbanístico inovador e pela arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a capital federal do Brasil também carrega a fama histórica de ser um polo de misticismo. Entre as diversas lendas urbanas e teorias esotéricas que cercam a sua fundação, destaca-se uma comparação detalhada que atrai a curiosidade de historiadores e egiptólogos, as semelhanças estruturais, geográficas e cronológicas entre Brasília e Akhetaton, a antiga capital egípcia planejada há cerca de 3.600 anos.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo

A Sala Egípcia localizada no anexo do templo foi desenhada sob consultoria especializada para reproduzir as cores e afrescos originais das pirâmides. por Reprodução/Fecomercio-DF
A pirâmide de sete faces possui 21 metros de altura e abriga em seu topo um cristal de rocha puro de 21 kg, considerado o maior do mundo. por Reprodução/Fecomercio-DF
A planta urbana de Akhetaton assemelhava-se a um pássaro rumo ao leste, dividindo a capital real nas asas e concentrando o poder administrativo na avenida central. por Reprodução/Regenera Brasília
Erguida próxima a Planaltina na década de 1950, a pedra fundamental marcou o início físico do antigo plano de mover o poder para o interior. por Reprodução/Arquivo Público do DF
O projeto do Paranoá repete a lógica do milenar Lago Moeris, construído no Egito como o primeiro lago artificial da história humana com a mesma função. por Fundo Agência Nacional, do Arquivo Nacional
Erguido bem próximo à água, o monumento em formato estrito de pirâmide simboliza a união entre a profecia religiosa e o traçado da nova capital. por Reprodução/Arquivo Público do DF
O traçado geométrico de Lúcio Costa se baseou no formato de uma cruz, modelo racional que se adaptava perfeitamente às curvas de nível do terreno. por Reprodução/Arquivo Público do DF
A capital federal foi erguida no coração do cerrado em apenas 41 meses, um ritmo de construção acelerado incomum para obras de escala monumental. por Reprodução/Arquivo Público do DF
As quatro esculturas monumentais dos apóstolos na entrada simulam a guarda de proteção que os egípcios colocavam nas fachadas de seus templos solares. por Reprodução/Wikimedia commons
O acesso ao templo principal de vidro é feito por um túnel subterrâneo escuro, conduzindo o visitante a uma experiência de iluminação natural intensa. por Reprodução/Wikimedia commons
O monumento reproduz o formato das antigas mastabas, estruturas de base piramidal sem ponta onde os primeiros faraós eram sepultados com seus tesouros. por Reprodução/Wikimedia commons
O imenso reservatório artificial foi planejado para refrescar a cidade, amenizando o clima extremamente seco e desértico da região do Planalto. por Reprodução/Wikimedia commons
Construído no ponto mais alto do Eixo Monumental, o museu foi projetado para deixar a câmara funerária de JK simbolicamente mais próxima do céu e do Sol. por Reprodução/Wikimedia commons
A pequena capela foi a primeira construção de alvenaria da capital, erguida em 1957 em um ponto estratégico às margens do Lago Paranoá. por Reprodução/Wikimedia commons
O monumento piramidal homenageia o santo italiano que, em 1833, profetizou que uma terra de riquezas surgiria na região entre os paralelos 15 e 20. por Reprodução/Wikimedia commons
O Teatro Nacional Cláudio Santoro se assemelha à Grande Pirâmide de Kéops, destacando-se como a maior estrutura piramidal construída no Planalto Central. por Reprodução/Wikimedia commons
Os blocos de concreto escalonados da fachada de Niemeyer misturam a estética moderna com a simetria monumental que dominava as margens do Rio Nilo. por Reprodução/Wikimedia commons
A ausência de uma ponta triangular no monumento segue uma filosofia antiga de que obras inacabadas simbolizam que apenas o Criador é perfeito. por Reprodução/Wikimedia commons
1 de 18
A Sala Egípcia localizada no anexo do templo foi desenhada sob consultoria especializada para reproduzir as cores e afrescos originais das pirâmides. por Reprodução/Fecomercio-DF

Embora órgãos de preservação e a própria Fundação Oscar Niemeyer classifiquem as comparações como lendas urbanas, a correlação entre as duas cidades é sustentada por defensores da tese a partir de documentos reais, como o próprio livro de memórias do presidente Juscelino Kubitschek, além de curiosas coincidências físicas e temporais que alimentam o imaginário popular.

O elo histórico registrado em diário

Leia mais

Imagem - Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate? Fraldas na porta e revolta ao vivo marcam ausência de favoritos

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate? Fraldas na porta e revolta ao vivo marcam ausência de favoritos

Imagem - Porsche, Mercedes e Jipes de luxo: as garagens de até R$ 6 milhões dos candidatos nas eleições de 2026

Porsche, Mercedes e Jipes de luxo: as garagens de até R$ 6 milhões dos candidatos nas eleições de 2026

Imagem - Sem celular e sem ajuda na cabine: saiba como evitar erros ao digitar o número do candidato

Sem celular e sem ajuda na cabine: saiba como evitar erros ao digitar o número do candidato

A base para a teoria não surge do nada, mas de um registro histórico verídico. Em sua juventude como estudante de medicina, Juscelino Kubitschek viajou pelo Egito e visitou o sítio arqueológico de Tell el-Amarna, onde ficavam as ruínas de Akhetaton. A cidade havia sido erguida em 1353 a.C. pelo faraó Akhenaton, que promoveu uma revolução religiosa ao instituir o monoteísmo e transferir o centro político do Egito de Tebas para o interior do país.

Anos mais tarde, já na presidência da República, JK registrou em sua autobiografia, “Meu Caminho para Brasília”, o profundo impacto daquela visita:

“Levado pela admiração que tinha por esse autocrata visionário, Akhenaton, cuja existência quase lendária eu me surpreendera através das minhas leituras em Diamantina, aproveitei minha estada no Egito para fazer uma excursão até o local, onde existira Tell El-Amarna/Akhetaton... Vi os alicerces da que havia sido a capital do Médio Império do Egito.”

Em outro trecho da obra, o ex-presidente faz uma reflexão ainda mais direta sobre a influência daquela viagem em sua maturidade política:

“Se essa admiração por Akhenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama, distante e de certo modo romântica, que acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade, de construir no Planalto Central...”

No universo esotérico, essa profunda identificação do presidente com o governante egípcio deu origem à crença de que JK seria a própria reencarnação do faraó.

Coincidências nas cidades e no calendário

Para além das memórias presidenciais, os defensores da comparação apontam dados objetivos de planejamento que aproximam as duas cidades:

Desenho de pássaro: a planta de Akhetaton se assemelhava a uma ave em voo apontada para o leste, em alusão ao Íbis, símbolo sagrado no Egito Antigo. De modo similar, o Plano Piloto desenhado por Lúcio Costa adota o formato arqueado que remete a uma ave ou avião direcionado ao leste.

Lagos artificiais contra a seca: ambas as cidades foram implantadas em regiões de clima extremamente seco e desértico. Para amenizar o calor, os dois projetos usaram lagos artificiais, o Lago Paranoá, no Cerrado, e o antigo Lago Moeris, construído no Nilo e considerado por historiadores o primeiro reservatório artificial do mundo.

Tempo recorde: tanto a capital egípcia quanto a brasileira foram erguidas em um curto espaço de tempo, de aproximadamente quatro anos, Brasília foi inaugurada em 41 meses de obras intensas.

A marca dos 16 anos: a coincidência mais impressionante apontada por místicos é temporal. Tanto o faraó Akhenaton quanto o presidente Juscelino Kubitschek faleceram exatamente 16 anos após a inauguração de suas capitais planejadas.

'Pirâmides' ocultas na arquitetura

No campo visual, egiptólogos e pesquisadores enxergam referências estéticas egípcias em vários monumentos públicos projetados por Oscar Niemeyer:

Memorial JK: o monumento que guarda o corpo de JK foi erguido no ponto mais alto e plano da cidade, o que simbolicamente o aproxima do Sol e do céu. Defensores da tese alegam que o prédio repete o formato das mastabas, túmulos egípcios de base piramidal (sem ponta) onde os primeiros faraós eram sepultados com seus pertences pessoais.

Catedral Metropolitana: o templo rompe com o modelo medieval e gótico de igrejas escuras, sendo projetado para ser inundado de luz natural por todos os lados. A entrada é feita por um túnel subterrâneo escuro que se abre para o interior iluminado, conceito que remete aos templos solares de Akhenaton. A fachada também é guardada por quatro esculturas monumentais de apóstolos, de forma semelhante às estátuas que protegiam os templos do Nilo.

Teatro Nacional e Templo da Boa Vontade: o teatro possui a forma de uma pirâmide escalonada (semelhante à de Kéops), com a falta da ponta triangular associada pela egiptologia à filosofia antiga de que apenas Deus é completo. Já o Templo da Boa Vontade é uma pirâmide de sete faces que abriga uma "Sala Egípcia" meditativa decorada com afrescos e cores do Egito antigo.

O que dizem a ciência e a história

Apesar do forte apelo popular e das curiosidades, as instituições oficiais refutam qualquer inspiração. A Fundação Oscar Niemeyer esclarece que o arquiteto nunca esteve no Egito antes de desenhar os prédios e que sua obra se baseia no modernismo europeu, especialmente sob influência do suíço Le Corbusier.

Da mesma forma, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e os relatórios originais de Lúcio Costa apontam que o traçado da cidade seguiu princípios racionais de zoneamento urbano (baseados na Carta de Atenas) e adaptou a clássica forma geométrica da cruz às curvas de nível do terreno e aos limites das bacias hidrográficas locais.

Para historiadores, embora as semelhanças não tenham respaldo científico ou documental, elas possuem um imenso valor simbólico e folclórico, enriquecendo o patrimônio imaterial e o turismo da região.

Tags:

Cidades Egito Brasília História

Mais recentes

Imagem - Lula quer socorrer clubes quebrados mas avisa que futebol não pode pagar salários milionários

Lula quer socorrer clubes quebrados mas avisa que futebol não pode pagar salários milionários
Imagem - Mulheres lideram 60% do e-commerce, mas ocupam só 4,7% da chefia de IA no Brasil

Mulheres lideram 60% do e-commerce, mas ocupam só 4,7% da chefia de IA no Brasil
Imagem - Salários de até R$ 3,1 mil: Salvador tem mais de 470 vagas de emprego nesta terça (25)

Salários de até R$ 3,1 mil: Salvador tem mais de 470 vagas de emprego nesta terça (25)