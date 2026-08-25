MISTÉRIO NO PLANALTO CENTRAL

A cidade brasileira que guarda uma estranha conexão com uma capital do Egito Antigo

Separadas por 3,6 mil anos, Brasília e Akhetaton foram planejadas em quatro anos e têm traçados semelhantes, com soluções urbanas voltadas para enfrentar a seca

Maiara Baloni

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:00

O Memorial JK, que abriga o corpo do ex-presidente, foi erguido no ponto mais alto da capital, próximo ao Sol. Egiptólogos apontam que o design do monumento simula as antigas mastabas, estruturas onde os primeiros faraós eram sepultados. Crédito: Reprodução/Wikimedia commons

Conhecida mundialmente pelo traçado urbanístico inovador e pela arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a capital federal do Brasil também carrega a fama histórica de ser um polo de misticismo. Entre as diversas lendas urbanas e teorias esotéricas que cercam a sua fundação, destaca-se uma comparação detalhada que atrai a curiosidade de historiadores e egiptólogos, as semelhanças estruturais, geográficas e cronológicas entre Brasília e Akhetaton, a antiga capital egípcia planejada há cerca de 3.600 anos.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo 1 de 18

Embora órgãos de preservação e a própria Fundação Oscar Niemeyer classifiquem as comparações como lendas urbanas, a correlação entre as duas cidades é sustentada por defensores da tese a partir de documentos reais, como o próprio livro de memórias do presidente Juscelino Kubitschek, além de curiosas coincidências físicas e temporais que alimentam o imaginário popular.

O elo histórico registrado em diário

A base para a teoria não surge do nada, mas de um registro histórico verídico. Em sua juventude como estudante de medicina, Juscelino Kubitschek viajou pelo Egito e visitou o sítio arqueológico de Tell el-Amarna, onde ficavam as ruínas de Akhetaton. A cidade havia sido erguida em 1353 a.C. pelo faraó Akhenaton, que promoveu uma revolução religiosa ao instituir o monoteísmo e transferir o centro político do Egito de Tebas para o interior do país.

Anos mais tarde, já na presidência da República, JK registrou em sua autobiografia, “Meu Caminho para Brasília”, o profundo impacto daquela visita:

“Levado pela admiração que tinha por esse autocrata visionário, Akhenaton, cuja existência quase lendária eu me surpreendera através das minhas leituras em Diamantina, aproveitei minha estada no Egito para fazer uma excursão até o local, onde existira Tell El-Amarna/Akhetaton... Vi os alicerces da que havia sido a capital do Médio Império do Egito.”

Em outro trecho da obra, o ex-presidente faz uma reflexão ainda mais direta sobre a influência daquela viagem em sua maturidade política:

“Se essa admiração por Akhenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama, distante e de certo modo romântica, que acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade, de construir no Planalto Central...”

No universo esotérico, essa profunda identificação do presidente com o governante egípcio deu origem à crença de que JK seria a própria reencarnação do faraó.

Coincidências nas cidades e no calendário

Para além das memórias presidenciais, os defensores da comparação apontam dados objetivos de planejamento que aproximam as duas cidades:

Desenho de pássaro: a planta de Akhetaton se assemelhava a uma ave em voo apontada para o leste, em alusão ao Íbis, símbolo sagrado no Egito Antigo. De modo similar, o Plano Piloto desenhado por Lúcio Costa adota o formato arqueado que remete a uma ave ou avião direcionado ao leste.



Lagos artificiais contra a seca: ambas as cidades foram implantadas em regiões de clima extremamente seco e desértico. Para amenizar o calor, os dois projetos usaram lagos artificiais, o Lago Paranoá, no Cerrado, e o antigo Lago Moeris, construído no Nilo e considerado por historiadores o primeiro reservatório artificial do mundo.

Tempo recorde: tanto a capital egípcia quanto a brasileira foram erguidas em um curto espaço de tempo, de aproximadamente quatro anos, Brasília foi inaugurada em 41 meses de obras intensas.

A marca dos 16 anos: a coincidência mais impressionante apontada por místicos é temporal. Tanto o faraó Akhenaton quanto o presidente Juscelino Kubitschek faleceram exatamente 16 anos após a inauguração de suas capitais planejadas.

'Pirâmides' ocultas na arquitetura

No campo visual, egiptólogos e pesquisadores enxergam referências estéticas egípcias em vários monumentos públicos projetados por Oscar Niemeyer:

Memorial JK: o monumento que guarda o corpo de JK foi erguido no ponto mais alto e plano da cidade, o que simbolicamente o aproxima do Sol e do céu. Defensores da tese alegam que o prédio repete o formato das mastabas, túmulos egípcios de base piramidal (sem ponta) onde os primeiros faraós eram sepultados com seus pertences pessoais.

Catedral Metropolitana: o templo rompe com o modelo medieval e gótico de igrejas escuras, sendo projetado para ser inundado de luz natural por todos os lados. A entrada é feita por um túnel subterrâneo escuro que se abre para o interior iluminado, conceito que remete aos templos solares de Akhenaton. A fachada também é guardada por quatro esculturas monumentais de apóstolos, de forma semelhante às estátuas que protegiam os templos do Nilo.

Teatro Nacional e Templo da Boa Vontade: o teatro possui a forma de uma pirâmide escalonada (semelhante à de Kéops), com a falta da ponta triangular associada pela egiptologia à filosofia antiga de que apenas Deus é completo. Já o Templo da Boa Vontade é uma pirâmide de sete faces que abriga uma "Sala Egípcia" meditativa decorada com afrescos e cores do Egito antigo.

O que dizem a ciência e a história

Apesar do forte apelo popular e das curiosidades, as instituições oficiais refutam qualquer inspiração. A Fundação Oscar Niemeyer esclarece que o arquiteto nunca esteve no Egito antes de desenhar os prédios e que sua obra se baseia no modernismo europeu, especialmente sob influência do suíço Le Corbusier.

Da mesma forma, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e os relatórios originais de Lúcio Costa apontam que o traçado da cidade seguiu princípios racionais de zoneamento urbano (baseados na Carta de Atenas) e adaptou a clássica forma geométrica da cruz às curvas de nível do terreno e aos limites das bacias hidrográficas locais.