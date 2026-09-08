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A maior bandeira do mundo já foi do Brasil, mas perdeu o posto para outra com mais de 3 mil metros quadrados

O marco histórico da capital federal reinou no livro dos recordes até os anos 2000; veja o tamanho da atual campeã e a lista nos estados

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:04

A bandeira só é retirada quando outra vai até o topo.
A bandeira só é retirada quando outra vai até o topo. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Quem passa pela Praça dos Três Poderes, em Brasília, costuma olhar para o alto e se deparar com um tecido verde e amarelo de 286 metros quadrados pairando sobre a Esplanada dos Ministérios. O que muitos brasileiros não sabem é que essa mesma bandeira já ocupou o topo do planeta no Guinness World Records como a maior bandeira hasteada do mundo. O país sustentou essa liderança por quase 30 anos seguidos, entre 1972 e o começo dos anos 2000, até que projetos gigantescos no exterior, com destaque para a cidade de Baku, no Azerbaijão, assumiram o primeiro lugar com tamanhos ainda maiores.

De Brasília ao Azerbaijão: fotos mostram as bandeiras gigantes pelo mundo e nos estados

Peça oficial cearense adota dimensões equilibradas para suportar as rajadas de vento contínuas do litoral e do sertão. por Reprodução/istock
Estrutura de cem metros projetada por Sérgio Bernardes foi pensada para manter o símbolo nacional visível além do Congresso Nacional. por Reprodução/Wikimedia Commons
Cerimônia de inauguração do mastro na década de 1970. por Reprodução/Wikimedia Commons
O mastro é formado por 24 barras, unidas por 15 diafragmas. por Reprodução/Wikimedia Commons
Bandeira sendo alçada entre as décadas de 1980 e 1990. por Reprodução/Wikimedia Commons
Cerimônia mensal da troca da bandeira, na Praça dos Três Poderes. por Reprodução/Wikimedia Commons
A bandeira só é retirada quando outra vai até o topo. por Reprodução/Wikimedia Commons
Atual dona do recorde mundial no Guinness, a estrutura em Baku conta com mais de 3,2 mil metros quadrados de área. por Reprodução/Wikimedia Commons
Símbolo paulista lidera o ranking das maiores peças estaduais com versões cerimoniais de até 70 metros quadrados no Palácio dos Bandeirantes. por Reprodução/Flickr - Governo do Estado de São Paulo
Projeto azeri na Praça da Bandeira Nacional supera em mais de dez vezes o tamanho do pavilhão histórico brasileiro. por Reprodução/Wikimedia Commons
Marco internacional da capital azeri redefiniu os parâmetros da engenharia moderna para grandes monumentos cívicos. por Reprodução/Wikimedia Commons
Tradicional triângulo vermelho alcança até 60 metros quadrados em mastros da Cidade Administrativa e da Praça da Liberdade. por Reprodução/Arquivo ALMG - Willian Dias
Estandarte baiano com o triângulo maçônico chega a 45 metros quadrados durante atos solenes no Centro Administrativo, em Salvador. por Reprodução/DeBoaTurismo
Peça oficial fluminense atinge cerca de 50 metros quadrados nos pontos mais altos das sedes do governo estadual. por Reprodução/gettyimagens
Tradicional símbolo farroupilha atinge até 40 metros quadrados em mastros oficiais do Palácio Piratini e nas comemorações cívicas gaúchas. por Reprodução/cidade.rs
Pavilhão local com as quatro setas da capital divide o horizonte cívico com o mastro monumental do Planalto Central. por Reprodução/mistobrasil
Modelo institucional paranaense segue medidas padronizadas para garantir visibilidade nos centros cívicos de Curitiba. por Reprodução/Wikimedia Commons
Pavilhão goiano compõe as sedes administrativas do Centro-Oeste com proporções planejadas para a segurança do mastro principal. por REPRODUÇÃO/canva
Mastro de grandes proporções em Jeddah consolidou o país na corrida pelas maiores dimensões do planeta nas últimas décadas. por Reprodução/GettyImages
Projeto monumental na nova capital administrativa ultrapassou marcas antigas e disputa o topo da engenharia cívica moderna. por Reprodução/GettyImages
Símbolo paraense representa as dimensões médias das sedes cívicas do Norte, desenhadas para enfrentar fortes regimes de chuva e vento. por Reprodução/Istock
Flâmula histórica pernambucana integra o padrão de tamanho médio adotado para evitar sobrecarga nas estruturas públicas. por Reprodução/Istock
Instalação em Dushanbe superou recordes da década de 1970 ao apostar em mastros colossais no centro da cidade. por Reprodução/GettyImages
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Peça oficial cearense adota dimensões equilibradas para suportar as rajadas de vento contínuas do litoral e do sertão. por Reprodução/istock

O novo recorde mundial em Baku

O primeiro lugar do mundo hoje fica na Praça da Bandeira Nacional, na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. Reconhecida oficialmente pelo Guinness, a bandeira do país mede impressionantes 3.235 metros quadrados.

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Para ter uma ideia, isso representa mais de dez vezes o tamanho da bandeira do Brasil, hasteada em Brasília. Nos últimos anos, outros países, como Arábia Saudita, Egito e Tajiquistão, também entraram nessa corrida, levantaram mastros gigantescos e deixaram a marca histórica do Brasil para trás na lista global.

O projeto de Sérgio Bernardes na Praça dos Três Poderes

A bandeira de Brasília nasceu por causa de uma lei de 1971, que mandava manter o símbolo do Brasil erguido sem parar no coração do poder. O arquiteto Sérgio Bernardes fez o mastro com cem metros de altura para que a peça ficasse bem visível, passando até a altura dos prédios do Congresso Nacional para ser vista de muito longe.

O desenho usa 24 barras de metal que sobem juntas até o topo, uma ideia pensada para mostrar a união dos estados que o Brasil tinha naquele momento da história.

Como funciona o rodízio militar para a troca da bandeira

A lei nacional manda que o mastro de Brasília nunca fique vazio, nem por um minuto sequer. Por isso, todo primeiro domingo do mês, o público acompanha um ritual curioso: a bandeira antiga só começa a descer quando a nova bandeira já chegou lá no ponto mais alto.

Essa missão é dividida em um revezamento entre a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e a Polícia Militar do Distrito Federal. Como a força do vento e o sol forte desgastam o pano de 20 metros de comprimento por 14 metros de largura, as peças que saem de cena são queimadas depois em uma cerimônia oficial, como manda a regra dos símbolos da pátria.

O ranking de bandeiras no Brasil

Quando olhamos para as bandeiras estaduais, o tamanho de cada peça varia de acordo com as regras de cada governo local e a altura dos mastros nos palácios e praças cívicas:

Bandeira de São Paulo (1º lugar): Com suas 13 listras pretas e brancas, a versão oficial de grande porte usada no Palácio dos Bandeirantes chega a medir entre 60 e 70 metros quadrados em dias comemorativos.

Bandeira de Minas Gerais (2º lugar): O clássico triângulo vermelho sobre fundo branco alcança de 40 a 60 metros quadrados nos mastros da Cidade Administrativa e da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Bandeira do Rio de Janeiro (3º lugar): O símbolo azul e branco com o brasão estadual fica entre 35 e 50 metros quadrados no mastro principal do Palácio Guanabara.

Bandeira da Bahia (4º lugar): o estandarte baiano com o triângulo maçônico atinge entre 30 e 45 metros quadrados nas solenidades do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Bandeira do Rio Grande do Sul (5º lugar): o desenho tricolor farroupilha usado no Palácio Piratini e durante eventos cívicos mede entre 30 e 40 metros quadrados.

Bandeira do Distrito Federal (6º lugar): o pavilhão do DF, marcado pelas quatro setas da Cruz de Brasília, costuma ter de 25 a 35 metros quadrados no Palácio do Buriti.

Bandeiras dos demais estados (7º lugar): em sedes oficiais de governos como Paraná, Pernambuco, Ceará, Goiás e Pará, as bandeiras próprias seguem padrões cerimoniais que variam de 20 a 35 metros quadrados, evitando sobrecarga pelo vento.

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Brasil Bandeirão Guiness

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