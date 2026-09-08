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A maior bandeira do mundo já foi do Brasil, mas perdeu o posto para outra com mais de 3 mil metros quadrados

O marco histórico da capital federal reinou no livro dos recordes até os anos 2000; veja o tamanho da atual campeã e a lista nos estados

Maiara Baloni

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:04

A bandeira só é retirada quando outra vai até o topo. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Quem passa pela Praça dos Três Poderes, em Brasília, costuma olhar para o alto e se deparar com um tecido verde e amarelo de 286 metros quadrados pairando sobre a Esplanada dos Ministérios. O que muitos brasileiros não sabem é que essa mesma bandeira já ocupou o topo do planeta no Guinness World Records como a maior bandeira hasteada do mundo. O país sustentou essa liderança por quase 30 anos seguidos, entre 1972 e o começo dos anos 2000, até que projetos gigantescos no exterior, com destaque para a cidade de Baku, no Azerbaijão, assumiram o primeiro lugar com tamanhos ainda maiores.

De Brasília ao Azerbaijão: fotos mostram as bandeiras gigantes pelo mundo e nos estados 1 de 23

O novo recorde mundial em Baku

O primeiro lugar do mundo hoje fica na Praça da Bandeira Nacional, na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. Reconhecida oficialmente pelo Guinness, a bandeira do país mede impressionantes 3.235 metros quadrados.

Para ter uma ideia, isso representa mais de dez vezes o tamanho da bandeira do Brasil, hasteada em Brasília. Nos últimos anos, outros países, como Arábia Saudita, Egito e Tajiquistão, também entraram nessa corrida, levantaram mastros gigantescos e deixaram a marca histórica do Brasil para trás na lista global.

O projeto de Sérgio Bernardes na Praça dos Três Poderes

A bandeira de Brasília nasceu por causa de uma lei de 1971, que mandava manter o símbolo do Brasil erguido sem parar no coração do poder. O arquiteto Sérgio Bernardes fez o mastro com cem metros de altura para que a peça ficasse bem visível, passando até a altura dos prédios do Congresso Nacional para ser vista de muito longe.

O desenho usa 24 barras de metal que sobem juntas até o topo, uma ideia pensada para mostrar a união dos estados que o Brasil tinha naquele momento da história.

Como funciona o rodízio militar para a troca da bandeira

A lei nacional manda que o mastro de Brasília nunca fique vazio, nem por um minuto sequer. Por isso, todo primeiro domingo do mês, o público acompanha um ritual curioso: a bandeira antiga só começa a descer quando a nova bandeira já chegou lá no ponto mais alto.

Essa missão é dividida em um revezamento entre a Marinha, o Exército, a Aeronáutica e a Polícia Militar do Distrito Federal. Como a força do vento e o sol forte desgastam o pano de 20 metros de comprimento por 14 metros de largura, as peças que saem de cena são queimadas depois em uma cerimônia oficial, como manda a regra dos símbolos da pátria.

O ranking de bandeiras no Brasil

Quando olhamos para as bandeiras estaduais, o tamanho de cada peça varia de acordo com as regras de cada governo local e a altura dos mastros nos palácios e praças cívicas:

Bandeira de São Paulo (1º lugar): Com suas 13 listras pretas e brancas, a versão oficial de grande porte usada no Palácio dos Bandeirantes chega a medir entre 60 e 70 metros quadrados em dias comemorativos.

Bandeira de Minas Gerais (2º lugar): O clássico triângulo vermelho sobre fundo branco alcança de 40 a 60 metros quadrados nos mastros da Cidade Administrativa e da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Bandeira do Rio de Janeiro (3º lugar): O símbolo azul e branco com o brasão estadual fica entre 35 e 50 metros quadrados no mastro principal do Palácio Guanabara.

Bandeira da Bahia (4º lugar): o estandarte baiano com o triângulo maçônico atinge entre 30 e 45 metros quadrados nas solenidades do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Bandeira do Rio Grande do Sul (5º lugar): o desenho tricolor farroupilha usado no Palácio Piratini e durante eventos cívicos mede entre 30 e 40 metros quadrados.

Bandeira do Distrito Federal (6º lugar): o pavilhão do DF, marcado pelas quatro setas da Cruz de Brasília, costuma ter de 25 a 35 metros quadrados no Palácio do Buriti.