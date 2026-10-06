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A nova regra da Justiça que permite penhora no salário para pagar dívidas no Brasil

Nova decisão judicial permite o desconto direto em rendimentos para pagamento de débitos comerciais, exigindo atenção redobrada ao orçamento familiar

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:56

Carteira de trabalho
• Justiça autoriza o desconto de dívidas direto no salário Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu uma importante exceção à regra geral ao autorizar a penhora de salários para o pagamento de dívidas comerciais.

Embora o Código de Processo Civil (CPC) proteja o rendimento do trabalhador, a jurisprudência fixada pela Corte agora estabelece que, em situações específicas, o bloqueio parcial é admitido para assegurar o direito dos credores.

Justiça autoriza desconto direto no salário do trabalhador para pagar dívidas

 O Superior Tribunal de Justiça abriu uma exceção importante que permite reter parte do salário por dívidas.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A nova jurisprudência autoriza o bloqueio parcial dos rendimentos para o pagamento de débitos comerciais. por Reprodução
O tribunal não definiu um percentual fixo, deixando a análise da capacidade financeira para cada juiz. por Rafael Luz/STJ
Para conseguir o bloqueio, o credor precisa provar que esgotou todas as outras tentativas de cobrança. por Marcello Casal Jr/Agencia Brasil
O juiz só analisa o desconto salarial se não encontrar nenhum veículo, imóvel ou investimento do devedor. por Reproduçãoo/Canvas
Por lei, a aplicação da medida exige a preservação do dinheiro necessário para o sustento da família. por Reproduçãoo/Canvas
No entanto, a autorização para a retenção do dinheiro do trabalhador não é ampla nem automática. por Reprodução
Na prática, a Justiça costuma adotar o limite máximo de 30% dos ganhos líquidos do trabalhador. por Arquivo Correio
Se o bloqueio for excessivo, cabe ao próprio devedor comprovar o prejuízo imediato ao orçamento doméstico. por Reproduçãoo/Canvas
A reversão exige a apresentação rápida de contas, extratos e recibos médicos que garantam o mínimo existencial. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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 O Superior Tribunal de Justiça abriu uma exceção importante que permite reter parte do salário por dívidas.  por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Critérios, exceções e a regra do esgotamento

A autorização para a retenção de valores não é ampla nem automática. Para que o bloqueio seja deferido, o credor precisa comprovar judicialmente que esgotou todas as outras alternativas possíveis de cobrança, como a tentativa de localizar imóveis, veículos ou investimentos em nome do devedor.

Somente após frustradas todas as buscas é que o juiz analisará a viabilidade de atingir a remuneração do trabalhador.

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A preservação obrigatória do mínimo existencial

A aplicação da medida exige, por lei, a preservação do montante necessário para garantir as condições básicas de vida. Durante o julgamento no tribunal, os ministros decidiram não estipular um percentual fixo padrão para os descontos.

Dessa forma, cabe ao magistrado de cada caso analisar a realidade financeira do devedor para evitar que o corte inviabilize o pagamento de despesas fundamentais, como alimentação, moradia, educação e saúde. Na prática dos tribunais, juízes costumam adotar o limite máximo de 30% dos rendimentos líquidos para evitar o superendividamento.

O que fazer em caso de bloqueio no contracheque

Caso o trabalhador sofra uma retenção de valores que comprometa o sustento de sua casa, a defesa deve agir imediatamente, pois cabe próprio profissional o dever de comprovar o impacto financeiro no processo.

A reversão do bloqueio exige a apresentação imediata de documentos e comprovantes como extratos bancários, contas de consumo e recibos médicos que demonstrem de forma clara o prejuízo direto ao orçamento doméstico.

A comprovação do comprometimento da subsistência digna é o caminho legal definitivo para afastar a penhora sobre os rendimentos.

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Trabalhador Salários Stj

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