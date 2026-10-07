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A regra do INSS que garante salário e auxílio extra para o trabalhador com deficiência

Saiba como o Auxílio-Inclusão substitui o BPC com meio salário mínimo extra para quem conquista vaga formal, garantindo o retorno automático ao benefício em caso de demissão

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13:00

As vagas contemplam diferentes perfis, incluindo menor aprendiz, estágio, pessoas com deficiência (PCD) e profissionais com mais de 50 anos
As vagas contemplam diferentes perfis, incluindo menor aprendiz, estágio, pessoas com deficiência (PCD) e profissionais com mais de 50 anos Crédito: Shutterstock

O receio de perder o Benefício de Prestação Continuada (BPC) paralisa trabalhadores na hora de aceitar um emprego formal. O Auxílio-Inclusão substitui temporariamente o BPC ao garantir o repasse de meio salário mínimo mensal para quem é contratado com carteira assinada, o que permite somar o novo salário ao auxílio extra e assegurando a rede de segurança em caso de desemprego.

Como funciona o Auxílio-Inclusão para trabalhadores PcD

O receio de perder o BPC costuma afastar trabalhadores com deficiência de vagas com carteira assinada. por Crédito: Divulgação, Senado
O Auxílio-Inclusão funciona como uma ponte e permite somar o salário do novo emprego a um auxílio extra. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O benefício garante o repasse de meio salário mínimo por mês para quem entra no mercado formal. por
Para ter direito, o salário pago pela empresa contratante deve ser de até dois salários mínimos. por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Em 2026, com o piso nacional fixado, o valor extra mensal pago pelo INSS corresponde a R$ 810,50. por INSS
Se o trabalhador perder o emprego, a lei garante uma rede de segurança para o retorno ao BPC. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de demissão, o BPC volta a ser pago sem a necessidade de passar por uma nova perícia médica do zero. por Shutterstock
Quem é contratado como Jovem Aprendiz pode acumular o salário e o BPC integral por até dois anos. por Canvas
Postos de emprego registram vagas de cotas, mas a falta de informação sobre as regras ainda gera dúvidas. por Canvas
O pedido do Auxílio-Inclusão deve ser feito de forma digital pelos canais oficiais do Meu INSS. por Pexels
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O receio de perder o BPC costuma afastar trabalhadores com deficiência de vagas com carteira assinada. por Crédito: Divulgação, Senado

O histórico de dependência e a barreira do BPC

Para famílias na Bahia, o BPC assegura um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, o que tornou o benefício a única fonte estável de subsistência em muitos lares.

A possibilidade de assinar a carteira gerava o receio de suspensão imediata da renda. Esse entendimento sobre as regras do INSS historicamente afastou candidatos de vagas disponíveis no mercado de trabalho.

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O funcionamento e os valores do Auxílio-Inclusão

O Auxílio-Inclusão serve como transição entre o benefício assistencial e o emprego formal. Quando o beneficiário do BPC conquista uma colocação com remuneração de até dois salários mínimos teto fixado em R$ 3.242,00 em 2026, o governo federal repassa um valor mensal equivalente a 50% do piso nacional, correspondente a R$ 810,50.

Na prática, o trabalhador recebe simultaneamente o salário pago pela empresa e o auxílio repassado pelo INSS. A medida mantém parte do suporte financeiro durante a inserção no mercado produtivo.

A garantia do retorno automático ao BPC

Um dos principais fatores que intimidavam os trabalhadores era a incerteza sobre o pós-contrato. Caso o trabalhador perca o emprego seja por demissão sem justa causa, término de contrato temporário ou encerramento das atividades da empresa , o BPC é reativado de imediato.

O retorno ao benefício integral ocorre sem a necessidade de cumprir nova fila de espera ou passar por uma perícia médica inicial do zero. O sistema apenas cessa o Auxílio-Inclusão e restabelece o pagamento assistencial anterior.

A exceção do Jovem Aprendiz

A legislação prevê uma única situação de acúmulo integral direto. A pessoa com deficiência contratada sob a modalidade de Jovem Aprendiz pode receber o BPC integral acumulado com o salário da aprendizagem por um período de até dois anos.

Nesse formato específico, o trabalhador não precisa migrar para o Auxílio-Inclusão de imediato, preservando temporariamente o recebimento total do benefício assistencial somado ao rendimento profissional.

O desafio da busca por emprego e as regras do CadÚnico

Registros da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT-BA) indicam que o preenchimento de vagas pela Lei de Cotas enfrenta dificuldades operacionais. A absorção de mão de obra PcD é afetada por barreiras estruturais nas empresas e pela falta de clareza sobre as normas previdenciárias.

Postos públicos de intermediação, como o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) e o Sistema Nacional de Emprego (SineBahia), registram vagas voltadas ao cumprimento da cota legal. Para a manutenção do auxílio, a renda do restante do grupo familiar no Cadastro Único (CadÚnico) deve respeitar o limite padrão de até um quarto de salário mínimo por pessoa, embora o salário do trabalhador contratado não entre nesse cálculo de composição da renda da casa.

Critérios para solicitar o benefício

Para ter direito ao Auxílio-Inclusão, o trabalhador deve atender a requisitos específicos estabelecidos pela legislação federal:

Ter recebido o BPC em pelo menos um dos últimos cinco anos anteriores à contratação;

Estar exercendo atividade remunerada com ganho de até dois salários mínimos;

Possuir inscrição regularizada no CadÚnico;

Manter o CadÚnico e o CPF atualizados.

O pedido do benefício é realizado diretamente por meio dos canais digitais do portal ou aplicativo Meu INSS.

Tags:

Pcd Trabalhador Inss Auxílio

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