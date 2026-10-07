INCLUSÃO PRODUTIVA

A regra do INSS que garante salário e auxílio extra para o trabalhador com deficiência

Saiba como o Auxílio-Inclusão substitui o BPC com meio salário mínimo extra para quem conquista vaga formal, garantindo o retorno automático ao benefício em caso de demissão

Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13:00

As vagas contemplam diferentes perfis, incluindo menor aprendiz, estágio, pessoas com deficiência (PCD) e profissionais com mais de 50 anos Crédito: Shutterstock

O receio de perder o Benefício de Prestação Continuada (BPC) paralisa trabalhadores na hora de aceitar um emprego formal. O Auxílio-Inclusão substitui temporariamente o BPC ao garantir o repasse de meio salário mínimo mensal para quem é contratado com carteira assinada, o que permite somar o novo salário ao auxílio extra e assegurando a rede de segurança em caso de desemprego.

Como funciona o Auxílio-Inclusão para trabalhadores PcD 1 de 10

O histórico de dependência e a barreira do BPC

Para famílias na Bahia, o BPC assegura um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, o que tornou o benefício a única fonte estável de subsistência em muitos lares.

A possibilidade de assinar a carteira gerava o receio de suspensão imediata da renda. Esse entendimento sobre as regras do INSS historicamente afastou candidatos de vagas disponíveis no mercado de trabalho.

O funcionamento e os valores do Auxílio-Inclusão

O Auxílio-Inclusão serve como transição entre o benefício assistencial e o emprego formal. Quando o beneficiário do BPC conquista uma colocação com remuneração de até dois salários mínimos teto fixado em R$ 3.242,00 em 2026, o governo federal repassa um valor mensal equivalente a 50% do piso nacional, correspondente a R$ 810,50.

Na prática, o trabalhador recebe simultaneamente o salário pago pela empresa e o auxílio repassado pelo INSS. A medida mantém parte do suporte financeiro durante a inserção no mercado produtivo.

A garantia do retorno automático ao BPC

Um dos principais fatores que intimidavam os trabalhadores era a incerteza sobre o pós-contrato. Caso o trabalhador perca o emprego seja por demissão sem justa causa, término de contrato temporário ou encerramento das atividades da empresa , o BPC é reativado de imediato.

O retorno ao benefício integral ocorre sem a necessidade de cumprir nova fila de espera ou passar por uma perícia médica inicial do zero. O sistema apenas cessa o Auxílio-Inclusão e restabelece o pagamento assistencial anterior.

A exceção do Jovem Aprendiz

A legislação prevê uma única situação de acúmulo integral direto. A pessoa com deficiência contratada sob a modalidade de Jovem Aprendiz pode receber o BPC integral acumulado com o salário da aprendizagem por um período de até dois anos.

Nesse formato específico, o trabalhador não precisa migrar para o Auxílio-Inclusão de imediato, preservando temporariamente o recebimento total do benefício assistencial somado ao rendimento profissional.

O desafio da busca por emprego e as regras do CadÚnico

Registros da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT-BA) indicam que o preenchimento de vagas pela Lei de Cotas enfrenta dificuldades operacionais. A absorção de mão de obra PcD é afetada por barreiras estruturais nas empresas e pela falta de clareza sobre as normas previdenciárias.

Postos públicos de intermediação, como o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) e o Sistema Nacional de Emprego (SineBahia), registram vagas voltadas ao cumprimento da cota legal. Para a manutenção do auxílio, a renda do restante do grupo familiar no Cadastro Único (CadÚnico) deve respeitar o limite padrão de até um quarto de salário mínimo por pessoa, embora o salário do trabalhador contratado não entre nesse cálculo de composição da renda da casa.

Critérios para solicitar o benefício

Para ter direito ao Auxílio-Inclusão, o trabalhador deve atender a requisitos específicos estabelecidos pela legislação federal:

Ter recebido o BPC em pelo menos um dos últimos cinco anos anteriores à contratação;

Estar exercendo atividade remunerada com ganho de até dois salários mínimos;

Possuir inscrição regularizada no CadÚnico;

Manter o CadÚnico e o CPF atualizados.