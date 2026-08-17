ECONOMIA

Academia na areia? Rede brasileira de franquias acelera expansão e chega a novas cidades

Com 33 unidades comercializadas, 4 Beach Gym aposta em musculação, funcional e cardio sobre a areia

Thais Borges

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Shopping da Bahia vai receber a 4BeachGym, primeira academia de musculação pé na areia do Brasil Crédito: Divulgação/4 Beach GYM

Com 33 unidades comercializadas, sete já inauguradas e outras seis previstas para 2026, a 4 Beach Gym tem ampliado a presença no Brasil em meio ao crescimento da wellness economy. Com um conceito que combina musculação, experiência, bem-estar, qualidade de vida e sensação de liberdade, a marca, primeira rede de franquias de academias de musculação pé na areia do mundo, acelerou o plano de expansão nacional e fortalece uma proposta que busca transformar a relação das pessoas com a atividade física.

Atualmente, a marca soma 33 unidades comercializadas, das quais sete já foram inauguradas e estão em operação. Outras seis têm previsão de inauguração ainda em 2026, enquanto as demais estão em diferentes etapas do processo de implantação.

4 Beach Gym 1 de 4

Mais do que ampliar o número de unidades, a 4 Beach Gym aposta em uma proposta diferenciada para o mercado fitness e wellness. O conceito reúne musculação, treinamento funcional e cardio sobre a areia em ambientes planejados para integrar treinamento, bem-estar, qualidade de vida, liberdade, conexão e pertencimento.

A próxima etapa do crescimento da rede já está em andamento. Taboão da Serra (SP) tem inauguração prevista para este mês. Nos próximos meses, a marca também deve avançar com unidades em Americana (SP), São Luís (MA) e Hípica (SP).

Outras unidades, como Guarulhos (SP), Rio das Ostras (RJ), Vitória (ES), Campinas (SP), Unaí (MG) e Presidente Prudente (SP), estão em fases iniciais de implantação e obras.

A estratégia é ampliar a presença da marca de forma estruturada, levando o conceito pé na areia para diferentes regiões, cidades e perfis de mercado.

“Nosso crescimento é consequência de um conceito que nasceu com um propósito muito claro: transformar a relação das pessoas com a atividade física. Não queremos simplesmente abrir academias. Queremos construir ambientes onde as pessoas sintam prazer em estar, treinar e pertencer. A expansão mostra que existe espaço para modelos que colocam a experiência e as pessoas no centro do negócio”, afirma o fundador e CEO da 4 Beach Gym, Rogério Sthanke.

Inovação

A 4 Beach Gym surgiu com a proposta de romper com o formato convencional e ampliar a maneira como as pessoas enxergam e vivenciam uma academia.

Em vez de relacionar o exercício físico apenas à estética, à performance ou à obrigação, a marca incorporou à experiência conceitos cada vez mais presentes no universo wellness, como bem-estar, qualidade de vida, sensação de liberdade, conexão social e pertencimento.

A proposta é levar algumas das sensações associadas à praia, como leveza, liberdade e descontração, para um ambiente estruturado de treinamento, inclusive em grandes centros urbanos e longe do litoral.

A areia, os ambientes claros e leves, a música, a proximidade dos professores, os equipamentos adaptados e a dinâmica das aulas fazem parte de uma experiência sensorial pensada para tornar a atividade física mais prazerosa e contribuir para o bem-estar e a redução do estresse da rotina.

“Quando criamos a 4 Beach, entendemos que não bastava entregar apenas treino. Queríamos criar um ambiente que ajudasse as pessoas a desacelerar, sair um pouco da pressão da rotina e sentir prazer em se movimentar. A sensação de liberdade que a areia proporciona faz parte dessa experiência. A pessoa entra para treinar, mas queremos que encontre também bem-estar, conexão e qualidade de vida”, explica Sthanke.

O posicionamento acompanha uma transformação do próprio mercado, em que a academia deixa de ser vista apenas como espaço para treinamento físico e passa a ocupar um papel mais amplo na rotina das pessoas, envolvendo saúde, convivência, equilíbrio, experiência e qualidade de vida.

É nesse cenário que a 4 Beach Gym se posiciona como a primeira rede de franquias de academias de musculação pé na areia do mundo, unindo musculação, funcional e cardio sobre a areia a uma experiência voltada também ao wellness.

“Nós não queremos que o treino seja mais uma cobrança na vida das pessoas. Queremos que seja um dos melhores momentos do dia delas. Acreditamos que o futuro da atividade física passa por criar ambientes nos quais as pessoas queiram estar, e não apenas lugares onde elas sintam que precisam estar”, completa o fundador.

Diferentes formatos

A proposta da 4 Beach Gym também se destaca pela possibilidade de adaptar o mesmo conceito a diferentes estruturas e contextos, aproximando a atividade física da rotina das pessoas.

A unidade matriz, em São Paulo, foi instalada dentro do Co-Workspaces, integrando trabalho, atividade física e bem-estar em um mesmo ambiente e aproximando o conceito wellness da rotina profissional.

Em Bauru (SP), a 4 Beach Gym funciona integrada a um Beach Club, reunindo academia pé na areia, quadras esportivas e outros serviços em um ecossistema de esporte, saúde, lazer e convivência.

Em Salvador (BA), a rede avançou com a inauguração da primeira unidade dentro de um shopping center, mostrando que o conceito pé na areia também pode ser inserido em grandes centros comerciais e incorporado à rotina urbana.

Em Vitória da Conquista (BA), a chegada da marca ampliou a conexão da rede com a comunidade esportiva local.

Já Belém (PA) marcou outro movimento de inovação ao receber a primeira unidade da 4 Beach Gym no formato indoor. A iniciativa leva a experiência pé na areia para um ambiente totalmente fechado e amplia as possibilidades de implantação do negócio.