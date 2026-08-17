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Academia na areia? Rede brasileira de franquias acelera expansão e chega a novas cidades

Com 33 unidades comercializadas, 4 Beach Gym aposta em musculação, funcional e cardio sobre a areia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Shopping da Bahia vai receber a 4BeachGym, primeira academia de musculação pé na areia do Brasil
Shopping da Bahia vai receber a 4BeachGym, primeira academia de musculação pé na areia do Brasil Crédito: Divulgação/4 Beach GYM

Com 33 unidades comercializadas, sete já inauguradas e outras seis previstas para 2026, a 4 Beach Gym tem ampliado a presença no Brasil em meio ao crescimento da wellness economy. Com um conceito que combina musculação, experiência, bem-estar, qualidade de vida e sensação de liberdade, a marca, primeira rede de franquias de academias de musculação pé na areia do mundo, acelerou o plano de expansão nacional e fortalece uma proposta que busca transformar a relação das pessoas com a atividade física.

Atualmente, a marca soma 33 unidades comercializadas, das quais sete já foram inauguradas e estão em operação. Outras seis têm previsão de inauguração ainda em 2026, enquanto as demais estão em diferentes etapas do processo de implantação.

4 Beach Gym

Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Divulgação
Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Divulgação
Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Reprodução | Instagram
Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Reprodução | Instagram
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Rede de academias traz conceito inovador para Salvador por Divulgação

Mais do que ampliar o número de unidades, a 4 Beach Gym aposta em uma proposta diferenciada para o mercado fitness e wellness. O conceito reúne musculação, treinamento funcional e cardio sobre a areia em ambientes planejados para integrar treinamento, bem-estar, qualidade de vida, liberdade, conexão e pertencimento.

A próxima etapa do crescimento da rede já está em andamento. Taboão da Serra (SP) tem inauguração prevista para este mês. Nos próximos meses, a marca também deve avançar com unidades em Americana (SP), São Luís (MA) e Hípica (SP).

Outras unidades, como Guarulhos (SP), Rio das Ostras (RJ), Vitória (ES), Campinas (SP), Unaí (MG) e Presidente Prudente (SP), estão em fases iniciais de implantação e obras.

A estratégia é ampliar a presença da marca de forma estruturada, levando o conceito pé na areia para diferentes regiões, cidades e perfis de mercado.

“Nosso crescimento é consequência de um conceito que nasceu com um propósito muito claro: transformar a relação das pessoas com a atividade física. Não queremos simplesmente abrir academias. Queremos construir ambientes onde as pessoas sintam prazer em estar, treinar e pertencer. A expansão mostra que existe espaço para modelos que colocam a experiência e as pessoas no centro do negócio”, afirma o fundador e CEO da 4 Beach Gym, Rogério Sthanke.

Inovação

A 4 Beach Gym surgiu com a proposta de romper com o formato convencional e ampliar a maneira como as pessoas enxergam e vivenciam uma academia.

Em vez de relacionar o exercício físico apenas à estética, à performance ou à obrigação, a marca incorporou à experiência conceitos cada vez mais presentes no universo wellness, como bem-estar, qualidade de vida, sensação de liberdade, conexão social e pertencimento.

A proposta é levar algumas das sensações associadas à praia, como leveza, liberdade e descontração, para um ambiente estruturado de treinamento, inclusive em grandes centros urbanos e longe do litoral.

A areia, os ambientes claros e leves, a música, a proximidade dos professores, os equipamentos adaptados e a dinâmica das aulas fazem parte de uma experiência sensorial pensada para tornar a atividade física mais prazerosa e contribuir para o bem-estar e a redução do estresse da rotina.

“Quando criamos a 4 Beach, entendemos que não bastava entregar apenas treino. Queríamos criar um ambiente que ajudasse as pessoas a desacelerar, sair um pouco da pressão da rotina e sentir prazer em se movimentar. A sensação de liberdade que a areia proporciona faz parte dessa experiência. A pessoa entra para treinar, mas queremos que encontre também bem-estar, conexão e qualidade de vida”, explica Sthanke.

O posicionamento acompanha uma transformação do próprio mercado, em que a academia deixa de ser vista apenas como espaço para treinamento físico e passa a ocupar um papel mais amplo na rotina das pessoas, envolvendo saúde, convivência, equilíbrio, experiência e qualidade de vida.

É nesse cenário que a 4 Beach Gym se posiciona como a primeira rede de franquias de academias de musculação pé na areia do mundo, unindo musculação, funcional e cardio sobre a areia a uma experiência voltada também ao wellness.

“Nós não queremos que o treino seja mais uma cobrança na vida das pessoas. Queremos que seja um dos melhores momentos do dia delas. Acreditamos que o futuro da atividade física passa por criar ambientes nos quais as pessoas queiram estar, e não apenas lugares onde elas sintam que precisam estar”, completa o fundador.

Diferentes formatos

A proposta da 4 Beach Gym também se destaca pela possibilidade de adaptar o mesmo conceito a diferentes estruturas e contextos, aproximando a atividade física da rotina das pessoas.

A unidade matriz, em São Paulo, foi instalada dentro do Co-Workspaces, integrando trabalho, atividade física e bem-estar em um mesmo ambiente e aproximando o conceito wellness da rotina profissional.

Em Bauru (SP), a 4 Beach Gym funciona integrada a um Beach Club, reunindo academia pé na areia, quadras esportivas e outros serviços em um ecossistema de esporte, saúde, lazer e convivência.

Em Salvador (BA), a rede avançou com a inauguração da primeira unidade dentro de um shopping center, mostrando que o conceito pé na areia também pode ser inserido em grandes centros comerciais e incorporado à rotina urbana.

Em Vitória da Conquista (BA), a chegada da marca ampliou a conexão da rede com a comunidade esportiva local.

Já Belém (PA) marcou outro movimento de inovação ao receber a primeira unidade da 4 Beach Gym no formato indoor. A iniciativa leva a experiência pé na areia para um ambiente totalmente fechado e amplia as possibilidades de implantação do negócio.

Dessa forma, a rede vem desenvolvendo diferentes modelos de implantação — coworking, Beach Club, shopping center, formato indoor e unidades independentes — sem abrir mão dos principais pilares da marca: treinamento, experiência, bem-estar, qualidade de vida e pertencimento.

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