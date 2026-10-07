SUSTENTABILIDADE

Acelen alcança 4ª posição em ranking de ESG do IBP

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis reconhece três iniciativas sociais da companhia

Donaldson Gomes

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:31

Programa Acender é ferramenta de diálogo com comunidades Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, alcançou a 4ª posição entre as empresas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis no Anuário Integridade ESG 2026, em sua primeira participação, e teve três iniciativas de desenvolvimento social selecionadas pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) para integrar publicação lançada durante a ROG.e 2026, no Rio de Janeiro (RJ).

O resultado no Anuário Integridade ESG reflete iniciativas desenvolvidas pela Acelen em diferentes frentes, especialmente na modernização da Refinaria de Mataripe, na Bahia. Desde 2021, a companhia destinou cerca de R$ 4 bilhões à modernização da unidade, com investimentos em eficiência operacional, segurança e desempenho ambiental.

No campo social, foram selecionados para o caderno do IBP o Acelen Acender, os Conselhos Comunitários Consultivos e o Programa Acelen de Cuidado com as Comunidades Pesqueiras. As iniciativas atuam em frentes como qualificação profissional, educação, empregabilidade, diálogo social e fortalecimento das comunidades.

O Acelen Acender já formou 768 pessoas e ofereceu 511 vagas por meio da Jornada Jovem Acelen. Os Conselhos Comunitários Consultivos, criados em 2022, já envolveram 62 conselheiros de São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus e apoiaram seis projetos socioambientais.

Já o Programa Acelen de Cuidado com as Comunidades Pesqueiras, desenvolvido em municípios da Baía de Todos-os-Santos, beneficiou diretamente 907 pessoas e contribuiu para o fortalecimento de 17 organizações da sociedade civil ligadas à pesca artesanal, desde 2022.

“Nosso compromisso com as comunidades vai além da operação. Acreditamos que o desenvolvimento sustentável se constrói com diálogo, escuta ativa e iniciativas que gerem oportunidades reais para as pessoas. Esses projetos refletem nosso esforço para contribuir com a qualidade de vida e o desenvolvimento dos territórios onde estamos presentes”, afirma João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Acelen.