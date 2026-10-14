ECONOMIA

Acelen amplia em 25% a capacidade de produção de diesel na Refinaria de Mataripe

Novo patamar representa potencial adicional de até 100 milhões de litros por mês e resulta de investimentos em engenharia, tecnologia e eficiência operacional

Pombo Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:12

Refinaria de Mataripe ocupa a segunda posição entre as unidades brasileiras com maior volume médio de petróleo processado Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa de energia do Mubadala Capital, ampliou em 25% a capacidade de produção de diesel da Refinaria de Mataripe, na Bahia. A capacidade da U-37, unidade responsável pelo hidrotratamento do combustível para produção de diesel S-10, passou de 11 mil para 13,7 mil m³ por dia. Com baixo teor de enxofre, o diesel S-10 contribui para a redução das emissões de poluentes atmosféricos e para a melhoria da qualidade do ar.

O novo patamar representa potencial adicional de até 100 mil m³ de diesel por mês, equivalente a aproximadamente 100 milhões de litros, a partir da utilização integral da capacidade instalada. A ampliação é resultado de um conjunto de investimentos e iniciativas de engenharia, tecnologia e eficiência operacional realizados para ampliar o aproveitamento do ativo.

O mais recente ciclo de ampliação recebeu investimento de R$ 71,5 milhões, que integra um programa mais amplo de transformação da Refinaria de Mataripe. Desde que assumiu a gestão da unidade, em dezembro de 2021, a Acelen já investiu cerca de R$ 4 bilhões em revitalização e modernização, com ações voltadas à segurança e automação, aumento da confiabilidade e eficiência, ampliação da capacidade e diversificação da produção, além da evolução dos indicadores ambientais e de eficiência hídrica e energética.

Na U-37, as iniciativas incluíram a instalação de novos trocadores de calor, a substituição do catalisador, a recuperação de equipamentos, a otimização do uso de vapor e a redução da perda de hidrogênio para flare. O trabalho permitiu eliminar restrições operacionais e ampliar a capacidade da unidade sem a necessidade de construção de uma nova planta.

“A U-37 é uma unidade estratégica para o abastecimento da Bahia e do Nordeste. Esse resultado mostra o que é possível fazer quando combinamos investimento, engenharia e conhecimento operacional para extrair mais eficiência de um ativo existente. Estamos ampliando a capacidade de oferta de diesel com segurança e confiabilidade, a partir da modernização e da melhor utilização da infraestrutura já instalada”, afirma Celso Ferreira, COO da Acelen.

A modernização da unidade contou também com uma ferramenta de inteligência artificial híbrida, desenvolvida para prever a desativação do catalisador e apoiar decisões operacionais como o monitoramento em tempo real para decisões relacionadas ao aumento de carga da unidade. A ampliação reforça a contribuição da Refinaria de Mataripe para a oferta de combustíveis na Bahia e no Nordeste e integra o processo contínuo de modernização e aumento de eficiência da refinaria.