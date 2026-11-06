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Acelen reduz preço do diesel em 2,8% e da gasolina em 4% com queda do petróleo

Após a redução, gasolina está custando R$ 3,81 por litro nas refinarias da empresa, que abastece cerca de 14% do mercado de combustíveis do País

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:09

Refinaria de Mataripe, na Bahia, abastece 14% do mercado de combustíveis do País Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que reduziu na quinta-feira ( 5) o preço do diesel em 2,8% e da gasolina em 4%, refletindo a queda do petróleo e do dólar. A commodity vem reduzindo a alta registrada nas últimas semanas e opera abaixo dos US$ 100 o barril nesta sexta-feira (6).

Após a redução, o preço do diesel 500 passou de R$ 7,09 o litro para R$ 6,90 o litro, enquanto o diesel S-10 foi de R$ 6,99 o litro para R$ 6,80 nas refinarias da empresa, que abastece cerca de 14% do mercado de combustíveis do País.

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Já a gasolina está custando R$ 3,81 por litro, contra o preço anterior de R$ 3,97 o litro.