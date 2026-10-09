SENADO

Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem

Matéria será deliberada pelos senadores entre terça-feira (13) e quinta-feira (15)

Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:27

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou nesta sexta-feira (9) que irá colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em votação na próxima semana. Segundo Alcolumbre, a matéria será deliberada pelos senadores entre terça-feira (13) e a quinta-feira (15).

A declaração de Alcolumbre foi feita em um vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). No vídeo, o presidente do Senado destaca a atuação de Cleitinho que, mesmo não integrando a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um defensor da aprovação da redução da jornada de trabalho.

"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial, foi discutida pelos senadores em três sessões consecutivas nesta semana. Agora, faltam duas sessões de debate antes da votação em primeiro turno, prevista para ocorrer na quarta-feira (14), após a quinta e última sessão de discussão. A quarta sessão deve ser realizada na terça-feira (13).

Rito no Senado

Pelo rito tradicional do Senado, depois da primeira votação, a proposta ainda precisará passar por outras três sessões de discussão antes de ser votada em segundo turno. Se o calendário for mantido, a tramitação da PEC que prevê o fim da escala 6x1 poderá ser concluída ainda em outubro.

O texto já recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM). Os parlamentares, no entanto, ainda podem apresentar novas emendas durante a discussão em Plenário.

Calendário especial pode acelerar votação

Na quarta-feira (7), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a votação da PEC poderá ser antecipada caso os senadores apresentem um requerimento para estabelecer um calendário especial de tramitação.

Segundo Alcolumbre, até aquele momento, nenhum pedido com essa finalidade havia sido encaminhado à Mesa Diretora. Ele afirmou, porém, que, se o requerimento for apresentado, será colocado em pauta para votação.

“Se o requerimento aparecer, eu vou colocar para deliberação, e o Plenário é soberano, a vontade da maioria vai prevalecer”, disse o presidente do Senado à imprensa.

Pelo procedimento previsto no regimento da Casa, uma PEC precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e por outras três antes da votação em segundo turno. As etapas são realizadas em Plenário.

A primeira sessão de discussão da proposta ocorreu na terça-feira (6), a segunda na quarta-feira (7) e a terceira na quinta-feira (8).