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Amazon abre mais de 12 mil vagas temporárias no Brasil com chance de efetivação

Processo seletivo atende pico de vendas da Black Friday 2026 e abre caminho para contratação efetiva

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:58

Centro de distribuição da Amazon
Seleção aberta: Saiba como funcionam as contratações para os centros de distribuição em todo o Brasil Crédito: Divulgação

A abertura de 12 mil vagas temporárias na operação logística da Amazon impulsiona as oportunidades de trabalho no país para o período de vendas da Black Friday 2026 e do Natal. A contratação em massa busca reforçar a capacidade de entrega das encomendas durante o pico de demanda do comércio e oferece aos candidatos selecionados a chance real de efetivação com carteira assinada após a temporada de fim de ano.

As maiores plataformas de venda on-line

Amazon: Um dos maiores marketplaces do mundo, reúne milhões de produtos e vendedores de diferentes categorias por Amazon.com, Inc. / Wikimedia Commons
Mercado Livre: Maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, com vendedores profissionais e independentes por Arisson Marinho/CORREIO
Aliexpress: Marketplace chinês do grupo Alibaba conhecido pela variedade de produtos e pelas compras internacionais por Shutterstock
Shopee: Plataforma asiática que conquistou espaço com preços baixos, promoções e grande número de vendedores por Divulgação
Temu: Marketplace chinês que cresceu rapidamente no mercado global com produtos de baixo custo por Shutterstock
Shein: Plataforma de moda que ampliou seu catálogo para acessórios, beleza, casa e outros segmentos por Shutterstock
TikTok Shop: Ferramenta de comércio eletrônico integrada ao TikTok, que permite vender produtos diretamente pelos vídeos, lives e perfis da plataforma por Divulgação
Ebay: Um dos primeiros grandes sites de comércio eletrônico, famoso por produtos novos, usados e leilões por Divulgação
Alibaba: Plataforma voltada principalmente para compras em grande escala e negociações entre empresas por Divulgação
Etsy: Marketplace focado em produtos artesanais, personalizados e itens de pequenos empreendedores por Reprodução
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Amazon: Um dos maiores marketplaces do mundo, reúne milhões de produtos e vendedores de diferentes categorias por Amazon.com, Inc. / Wikimedia Commons

Como se candidatar à Amazon sem perder tempo

O acesso direto e totalmente digital define o processo seletivo para quem quer sair na frente. Sem filas ou currículos de papel, o candidato deve acessar imediatamente o portal oficial da companhia.

As inscrições da Amazon já estão ativas e têm o objetivo de escalar as equipes na velocidade que o pico sazonal exige.

Black Friday e Natal impulsionam 12 mil vagas na Amazon

Entregas rápidas que cobrem 100% dos municípios brasileiros formam o principal motivo para uma seleção tão agressiva.

O salto no volume de compras online testa o limite físico dos armazéns, o que exige mãos extras para separar, mover e despachar encomendas.

Evitar gargalos operacionais e despachar as remessas a tempo depende integralmente desse batalhão de reforço.

Bom desempenho abre caminho para efetivação com carteira assinada

Mais de 5 mil empregos temporários foram convertidos em contratos definitivos somente este ano, segundo dados informados pela própria companhia.

O histórico comprova que as vagas na Amazon Brasil não são apenas um "bico", mas sim uma oportunidade profissional diária.

Durante a correria dos turnos, gestores avaliam pontualidade, ritmo de embalagem e a disposição das equipes para a futura permanência no quadro em 2027.

Conheça o novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador

Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
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Novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador por Maysa Polcri/CORREIO

Centros de distribuição espalhados pelo país concentram contratações

São trezentos e cinquenta unidades operacionais que sustentam hoje a promessa do frete expresso em território nacional. Reduzir a distância entre os galpões de estoque e a porta do consumidor final dita a regra da expansão. É essa rede pulverizada que garante a resistência estrutural do e-commerce durante os meses mais quentes do varejo.

Contratação em massa injeta renda na economia no fim de ano

O capital de setenta e cinco bilhões de reais foram investidos pela empresa no país em 15 anos de presença, conforme relata a Amazon.

A cifra constrói não apenas paredes, mas uma infraestrutura que movimenta o comércio e mantém mais de 55 mil empregos diretos e indiretos funcionando, de acordo com o balanço da companhia.

Veja lojas que estão com Black Friday

Amazon no Brasil por Julio Vilela/Amazon
Smart Fit  por Divulgação
Mercado Livre por Joá Souza/GOVBA
Magazine Luiza por Divulgação
Burger King por Shutterstock
Shopee por Reprodução
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Amazon no Brasil por Julio Vilela/Amazon

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