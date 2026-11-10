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Americanas prorroga inscrições para 3 mil vagas de emprego sem experiência e prazo acaba nesta quarta (11)

Seleção para trabalhar nas lojas durante a Black Friday e o Natal exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos; veja como se candidatar

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:53

Lojas Americanas
Vagas temporárias: oportunidades de operador de loja atendem mais de 1.440 unidades no país Crédito: Divulgação

A prorrogação das inscrições para 3 mil vagas temporárias nas lojas Americanas até o dia 11 de novembro abre oportunidades para quem busca trabalho no varejo sem exigir experiência prévia. As vagas de operador de loja abrangem todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, onde a rede mantém mais de 1.440 unidades, incluindo lojas na Bahia. Os contratados vão reforçar a operação durante o pico de vendas do último trimestre, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal.

Black Friday antecipada

A temporada de descontos do 11/11 antecipa a Black Friday 2026 e reúne ofertas em milhões de produtos no comércio eletrônico. por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock
Cupons de desconto reduzem o valor das compras online e ampliam as opções de economia para consumidores durante as liquidações de novembro por Reprodução/Shutterstock
Frete grátis e parcelamento facilitado estão entre os principais atrativos das plataformas de e-commerce para conquistar compradores antes da Black Friday por Reprodução / Agência Brasil
A Shopee concentra a campanha do 11/11 em cupons promocionais, descontos no carrinho e condições especiais de entrega por Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
O aplicativo do Magalu reúne promoções e ofertas exclusivas para integrantes do programa Cliente Ouro durante a liquidação do 11/11 por Imagem: Kite_rin | Shutterstock
Compras de eletrodomésticos, celulares e itens para casa entram na disputa por descontos durante a antecipação da Black Friday 2026 por Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
Comparar o histórico de preços ajuda o consumidor a identificar reduções reais e evitar falsas promoções nas compras pela internet por Imagem: ADragan | Shutterstock
Cupons promocionais com validade limitada exigem atenção aos prazos e às condições de uso para garantir o desconto no carrinho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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A temporada de descontos do 11/11 antecipa a Black Friday 2026 e reúne ofertas em milhões de produtos no comércio eletrônico. por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock

Vagas temporárias exigem cadastro até 11 de novembro

A Americanas oferece vagas de emprego para a função de operador de loja e exige apenas idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. A contratação busca perfis dinâmicos para a rotina diária de atendimento ao cliente, operação de caixa, reposição de mercadorias no salão de vendas e apoio no recebimento e na conferência de produtos e no estoque das lojas.

O pacote de benefícios inclui:

  • Vale-transporte e vale-refeição;
  • Seguro de vida individual;
  • Acesso à Americanas Educa, plataforma interna de qualificação profissional.

Black Friday do Center Lapa

Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
Ofertas do Center Lapa por Divulgação
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Ofertas do Center Lapa por Divulgação

Inscrição oficial deve ser realizada no Portal Carreiras Americanas

Trabalhar nas lojas Americanas neste fim de ano exige o cadastro prévio e gratuito pela internet. As primeiras etapas do processo são digitais, mas a entrevista pode ser online ou presencial. A inscrição dispensa intermediários.

  • Acesse o portal de carreiras Americanas dentro do prazo informado para as vagas nas lojas (11 de novembro);
  • Preencha a ficha cadastral com os dados solicitados pela plataforma;
  • Acompanhe o status do processo diretamente pela plataforma oficial.
  • Alerta de segurança: a inscrição é gratuita e deve ser feita pelos canais oficiais da empresa. Desconfie de cobranças e de solicitações de senhas ou dados bancários por aplicativos de mensagem.

Alerta de segurança: a inscrição é gratuita e deve ser feita pelos canais oficiais da empresa. Desconfie de cobranças e de solicitações de senhas ou dados bancários por aplicativos de mensagem.

Veja as ofertas do RedeMix durante a Black Friday

Ofertas do RedeMix são válidas até a próxima segunda-feira (1º) por Reprodução
Ofertas do RedeMix são válidas até a próxima segunda-feira (1º) por Reprodução
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Ofertas do RedeMix são válidas até a próxima segunda-feira (1º) por Reprodução

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Emprego Vagas Lojas Americanas Vagas de Emprego

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