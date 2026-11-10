Americanas prorroga inscrições para 3 mil vagas de emprego sem experiência e prazo acaba nesta quarta (11)

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:53
A prorrogação das inscrições para 3 mil vagas temporárias nas lojas Americanas até o dia 11 de novembro abre oportunidades para quem busca trabalho no varejo sem exigir experiência prévia. As vagas de operador de loja abrangem todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, onde a rede mantém mais de 1.440 unidades, incluindo lojas na Bahia. Os contratados vão reforçar a operação durante o pico de vendas do último trimestre, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal.
Black Friday antecipada
A Americanas oferece vagas de emprego para a função de operador de loja e exige apenas idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. A contratação busca perfis dinâmicos para a rotina diária de atendimento ao cliente, operação de caixa, reposição de mercadorias no salão de vendas e apoio no recebimento e na conferência de produtos e no estoque das lojas.
Black Friday do Center Lapa
Trabalhar nas lojas Americanas neste fim de ano exige o cadastro prévio e gratuito pela internet. As primeiras etapas do processo são digitais, mas a entrevista pode ser online ou presencial. A inscrição dispensa intermediários.
Alerta de segurança: a inscrição é gratuita e deve ser feita pelos canais oficiais da empresa. Desconfie de cobranças e de solicitações de senhas ou dados bancários por aplicativos de mensagem.
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