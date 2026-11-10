AINDA DÁ TEMPO

Americanas prorroga inscrições para 3 mil vagas de emprego sem experiência e prazo acaba nesta quarta (11)

Seleção para trabalhar nas lojas durante a Black Friday e o Natal exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos; veja como se candidatar

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:53

Vagas temporárias: oportunidades de operador de loja atendem mais de 1.440 unidades no país Crédito: Divulgação

A prorrogação das inscrições para 3 mil vagas temporárias nas lojas Americanas até o dia 11 de novembro abre oportunidades para quem busca trabalho no varejo sem exigir experiência prévia. As vagas de operador de loja abrangem todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, onde a rede mantém mais de 1.440 unidades, incluindo lojas na Bahia. Os contratados vão reforçar a operação durante o pico de vendas do último trimestre, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal.



Black Friday antecipada 1 de 8

Vagas temporárias exigem cadastro até 11 de novembro

A Americanas oferece vagas de emprego para a função de operador de loja e exige apenas idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. A contratação busca perfis dinâmicos para a rotina diária de atendimento ao cliente, operação de caixa, reposição de mercadorias no salão de vendas e apoio no recebimento e na conferência de produtos e no estoque das lojas.

O pacote de benefícios inclui:

Vale-transporte e vale-refeição;

Seguro de vida individual;

Acesso à Americanas Educa, plataforma interna de qualificação profissional.

Black Friday do Center Lapa 1 de 8

Inscrição oficial deve ser realizada no Portal Carreiras Americanas

Trabalhar nas lojas Americanas neste fim de ano exige o cadastro prévio e gratuito pela internet. As primeiras etapas do processo são digitais, mas a entrevista pode ser online ou presencial. A inscrição dispensa intermediários.

Acesse o portal de carreiras Americanas dentro do prazo informado para as vagas nas lojas (11 de novembro);

Preencha a ficha cadastral com os dados solicitados pela plataforma;

Acompanhe o status do processo diretamente pela plataforma oficial.

Alerta de segurança: a inscrição é gratuita e deve ser feita pelos canais oficiais da empresa. Desconfie de cobranças e de solicitações de senhas ou dados bancários por aplicativos de mensagem.

Alerta de segurança: a inscrição é gratuita e deve ser feita pelos canais oficiais da empresa. Desconfie de cobranças e de solicitações de senhas ou dados bancários por aplicativos de mensagem.