COMBUSTÍVEL

ANP autoriza Acelen a aumentar produção de diesel em 25% em Mataripe

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta (24)

Estadão

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:26

Refinaria de Mataripe está há quatro anos sob os cuidados da Acelen Crédito: Divulgação Acelen

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou nesta quinta-feira (24) o aumento da produção de diesel na Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Bahia, controlada pela Acelen. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), e vai elevar a produção de 11 mil metros cúbicos por dia (m3/d) para 13.700 m3/d, aumento de 25%.

A autorização acontece em um momento em que os Estados Unidos ameaçam suspender as exportações de diesel, devido ao alto preço alcançado pelo combustível no mercado internacional na esteira da alta do petróleo.