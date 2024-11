ECONOMIA

Anúncio do pacote de corte de gastos fica para a próxima semana

Ministros não falaram com imprensa após reunião no Planalto

O anúncio do governo sobre o pacote de corte de gastos obrigatórios ficará para a próxima semana, sem dia certo. A reunião final entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros para definir as medidas ocorreu nesta tarde. Após cerca de três horas de encontro, os ministros saíram sem falar com a imprensa.