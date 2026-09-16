PREÇO NA FARMÁCIA

Anvisa aprova 14 novas canetas para diabetes e obesidade; veja quais já chegaram às farmácias

Semaglutida ganhou genéricos e similares após o fim da patente, enquanto novos registros ampliam a concorrência e podem pressionar os preços

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:00

Fim do monopólio libera opções similares para controle do diabetes e da obesidade Crédito: Reprodução

São 14 novas canetas injetáveis aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2026 para tratamentos relacionados ao diabetes tipo 2 e à obesidade. A expansão ocorre após o fim da patente da semaglutida no Brasil e amplia a oferta de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida, além de uma nova apresentação de tirzepatida.



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Ozivy chega mais barato às farmácias

O Ozivy, lançado pela EMS, abriu a fila das novidades à base de semaglutida e chegou às farmácias com preços entre R$ 452 e R$ 498 por caneta, dependendo da apresentação. O medicamento foi o primeiro à base de semaglutida sintética registrado pela Anvisa após o fim da patente da substância no Brasil.



Os descontos ainda maiores devem chegar ao consumidor com a entrada dos medicamentos genéricos. A legislação brasileira determina que os genéricos sejam, no mínimo, 35% mais baratos que os medicamentos de referência. No caso do primeiro genérico de semaglutida aprovado pela Anvisa, a expectativa divulgada foi de preço entre R$ 293 e R$ 323, tomando como referência os valores do Ozivy. O preço definitivo depende da definição pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

Anvisa já aprovou 14 canetas para o tratamento

Os novos registros concedidos em 2026 incluem dez medicamentos à base de semaglutida, três de liraglutida e uma nova apresentação de tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro.



Entre as novas opções de semaglutida estão Ozivy, Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema, além dos primeiros genéricos e similares registrados no país. Em agosto, a Anvisa aprovou o primeiro genérico de semaglutida da EMS e o similar Semaclique, da Germed.

A liraglutida também ganhou novos registros. Em setembro, a Anvisa aprovou dois genéricos da substância, indicados para o tratamento do diabetes e da obesidade.

Antes de trocar, é preciso falar com o médico

A garantia de preço baixo, porém, não significa troca automática de medicamento no balcão da farmácia. A endocrinologista Bruna Marinho reforça para a Folha de S. Paulo que a mudança de marca requer avaliação médica criteriosa e não pode considerar apenas o fator financeiro.



A decisão deve considerar o diagnóstico, a necessidade de perda de peso, a presença de outras doenças do paciente, os estudos disponíveis para cada produto e a possibilidade de manter o tratamento por longos períodos Bruna Marinho Endocrinologista

Canetas para diabetes e obesidade representam hoje uma das fatias mais relevantes do mercado farmacêutico. A chegada de novas opções amplia a concorrência e pode alterar os preços praticados nas farmácias, mas a escolha do medicamento deve considerar as características de cada produto e a indicação médica.

