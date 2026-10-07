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Aos 162 anos grupo investe R$ 1 bilhão para ligar o Arco Norte aos maiores portos do país

Com presença no Amapá e Maranhão, a Rocha quer conectar o transporte de grãos e fertilizantes pelo Norte e quadruplicar de tamanho em dez anos

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:38

Portos como Suape ganham quando cargas chegam com menor atraso; esse impacto depende da integração entre rodovia, ferrovia e terminais
A aposta no topo do mapa brasileiro ganhou tração após a vitória no leilão do Porto de Santana, no Amapá, ocorrido em 2024 Crédito: Complexo Industrial Portuário de Suape / Wikimedia Commons

Nascida no litoral do Paraná no tempo em que os navios carregavam madeira e erva-mate, a Rocha Terminais Portuários e Logística prepara a maior guinada de seus 162 anos de história. A empresa, que movimentou 14,5 milhões de toneladas de cargas em 2025, planeja aplicar mais de R$ 1 bilhão nos próximos anos para expandir sua atuação nacional. A estratégia combina o avanço em direção ao Porto de Santos, no Sudeste, com o fortalecimento das rotas de escoamento pelo Arco Norte brasileiro.

Portos e navios

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Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Conexão de rotas no Norte entre Miritituba e o Porto de Santana

A aposta no topo do mapa brasileiro ganhou tração após a vitória no leilão do Porto de Santana, no Amapá, ocorrido em 2024. A intenção da diretoria é modernizar a estrutura e aumentar a capacidade de armazenagem para integrar o terminal às barcaças que navegam a partir de Miritituba, no Pará.

Essa hidrovia já escoa aproximadamente 20 milhões de toneladas de grãos do Centro-Oeste e recebe cerca de 3 milhões de toneladas de fertilizantes no sentido inverso. A Rocha pretende usar sua experiência acumulada para operar as duas pontas desse transporte fluvial e marítimo.

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A escala da Rocha impressiona pelo volume movimentado. Em anos de mercado aquecido, o Brasil importa 45 milhões de toneladas de fertilizantes e quase 10 milhões passam pelos terminais do grupo.

Mesmo diante da retração estimada para o setor em 2026, quando as importações nacionais devem recuar para 40 milhões de toneladas, a empresa compensa o cenário com o aumento nos embarques de grãos e cargas industriais. A diversificação garante receita estável, projetada em R$ 880 milhões para o fechamento deste ano.

Gestão familiar e investimentos em novas tecnologias

Gerida pela quarta geração da família fundadora em conjunto com fundos de investimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a companhia investiu mais de R$ 700 milhões nos últimos dois anos.

Entre as inovações estão o uso de esteiras suspensas que retiram o adubo do navio direto para os armazéns e a compra de equipamentos de descarga de R$ 30 milhões cada. A empresa prevê que a expansão de seus terminais permitirá dobrar a capacidade de atendimento nos próximos anos, enfrentando como principal desafio a formação de equipes qualificadas para atuar nos portos brasileiros.

Tags:

Brasil Economia Portos Investimento

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