AGRO E LOGÍSTICA

Aos 162 anos grupo investe R$ 1 bilhão para ligar o Arco Norte aos maiores portos do país

Com presença no Amapá e Maranhão, a Rocha quer conectar o transporte de grãos e fertilizantes pelo Norte e quadruplicar de tamanho em dez anos

Matheus Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:38

A aposta no topo do mapa brasileiro ganhou tração após a vitória no leilão do Porto de Santana, no Amapá, ocorrido em 2024 Crédito: Complexo Industrial Portuário de Suape / Wikimedia Commons

Nascida no litoral do Paraná no tempo em que os navios carregavam madeira e erva-mate, a Rocha Terminais Portuários e Logística prepara a maior guinada de seus 162 anos de história. A empresa, que movimentou 14,5 milhões de toneladas de cargas em 2025, planeja aplicar mais de R$ 1 bilhão nos próximos anos para expandir sua atuação nacional. A estratégia combina o avanço em direção ao Porto de Santos, no Sudeste, com o fortalecimento das rotas de escoamento pelo Arco Norte brasileiro.

Portos e navios 1 de 9

Conexão de rotas no Norte entre Miritituba e o Porto de Santana

A aposta no topo do mapa brasileiro ganhou tração após a vitória no leilão do Porto de Santana, no Amapá, ocorrido em 2024. A intenção da diretoria é modernizar a estrutura e aumentar a capacidade de armazenagem para integrar o terminal às barcaças que navegam a partir de Miritituba, no Pará.

Essa hidrovia já escoa aproximadamente 20 milhões de toneladas de grãos do Centro-Oeste e recebe cerca de 3 milhões de toneladas de fertilizantes no sentido inverso. A Rocha pretende usar sua experiência acumulada para operar as duas pontas desse transporte fluvial e marítimo.

Do Porto de Paranaguá para a liderança nacional em fertilizantes

A escala da Rocha impressiona pelo volume movimentado. Em anos de mercado aquecido, o Brasil importa 45 milhões de toneladas de fertilizantes e quase 10 milhões passam pelos terminais do grupo.

Mesmo diante da retração estimada para o setor em 2026, quando as importações nacionais devem recuar para 40 milhões de toneladas, a empresa compensa o cenário com o aumento nos embarques de grãos e cargas industriais. A diversificação garante receita estável, projetada em R$ 880 milhões para o fechamento deste ano.

Gestão familiar e investimentos em novas tecnologias

Gerida pela quarta geração da família fundadora em conjunto com fundos de investimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a companhia investiu mais de R$ 700 milhões nos últimos dois anos.