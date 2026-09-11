REEMBOLSO LIBERADO PELO CONTRAN

Apenas 515 motoristas pediram reembolso das 267 mil multas do pedágio Free Flow no país; valor é de R$195

Deliberação garante devolução de valores pagos a órgãos como PRF, DER e Detrans; veja quem tem direito ao resgate

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:00

Saiba como solicitar a devolução de R$ 195,23 cobrados por falha no pedágio sem parada Crédito: Nova 381/Divulgação

O reembolso de R$ 195,23 pagos por causa de uma multa do pedágio Free Flow pode ser resgatado por até 267 mil autuações no Brasil, mas só 515 motoristas pediram a restituição até agora. A devolução do dinheiro pago em infrações graves foi liberada pela Deliberação 277/2026 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para quem quitou cobranças aplicadas por órgãos como PRF, DER e Detrans dentro do prazo de 30 dias.

Pedágios mais caros do Brasil 1 de 6

A quitação do pedágio do trecho regulariza a situação do usuário e cancela a penalidade administrativamente. Caso o condutor já tenha pago a multa de pedágio, o direito ao reembolso do valor atende aos critérios do conselho. O ressarcimento libera o retorno do valor pago pelos donos de veículos afetados pelas falhas de cobrança da modalidade.

Pagamento do Free Flow vence em 16 de novembro

O reembolso cobre a taxa da infração, mas o custo pelo uso da rodovia continua obrigatório e exige o pagamento impreterível até 16 de novembro. O sistema de Free Flow dispensa praças físicas e usa sensores para leitura de placas ou etiquetas eletrônicas (TAGs).

Reembolso de R$ 195 exige pedido

A devolução de multas exige primeiro identificar o órgão responsável pela autuação (PRF, DER ou Detran).

Documentos necessários:

requerimento de restituição preenchido e assinado;

comprovante de pagamento da tarifa de pedágio;

comprovante de pagamento da multa;

documento de identificação com foto (RG, CPF ou CNH);

CRLV do veículo;

dados bancários do proprietário.

Protocolo digital simplifica devolução do valor pago

O pedido do reembolso deve ser feito via sistema SEI/ANTT ou pelo portal gov.br.

Via SEI/ANTT: acesse portal.antt.gov.br/sei, selecione "Usuário Externo do SEI-ANTT", conclua o cadastro e aguarde a liberação em 48 horas.

Via gov.br: faça o login no portal federal e siga as instruções da aba de protocolos para anexar o arquivo.