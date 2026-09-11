Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apenas 515 motoristas pediram reembolso das 267 mil multas do pedágio Free Flow no país; valor é de R$195

Deliberação garante devolução de valores pagos a órgãos como PRF, DER e Detrans; veja quem tem direito ao resgate

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:00

Entenda como funciona o pedágio 'free flow'
Saiba como solicitar a devolução de R$ 195,23 cobrados por falha no pedágio sem parada Crédito: Nova 381/Divulgação

O reembolso de R$ 195,23 pagos por causa de uma multa do pedágio Free Flow pode ser resgatado por até 267 mil autuações no Brasil, mas só 515 motoristas pediram a restituição até agora. A devolução do dinheiro pago em infrações graves foi liberada pela Deliberação 277/2026 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para quem quitou cobranças aplicadas por órgãos como PRF, DER e Detrans dentro do prazo de 30 dias.

Pedágios mais caros do Brasil

1. Imigrantes, SP / R$ 40,60 por Divulgação
2. Via Anchieta*SP / R$ 40,60 por Divulgação/Sefaz
3. Rodovia dos Lagos*RJ / R$ 30,20 por Reprodução
4. Curitiba-Paranaguá*PR / R$ 24,00 por Fernando Frazão/Agência Brasil
5. Magé-Manilha*RJ / R$ 20,40 por Antonio Saturnino/ Arquivo Correio
6. Ermênio Oliveira Penteado*SP / R$ 20,30 por Divulgação
1 de 6
1. Imigrantes, SP / R$ 40,60 por Divulgação

A quitação do pedágio do trecho regulariza a situação do usuário e cancela a penalidade administrativamente. Caso o condutor já tenha pago a multa de pedágio, o direito ao reembolso do valor atende aos critérios do conselho. O ressarcimento libera o retorno do valor pago pelos donos de veículos afetados pelas falhas de cobrança da modalidade.

Leia mais

Imagem - Golpe do sósia usa comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras

Golpe do sósia usa comparação facial para encontrar vítimas parecidas e tentar burlar reconhecimento de bancos e operadoras

Imagem - Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda

Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda

Imagem - TSE conclui lacração e assinatura digital das urnas e garante trava contra alteração de código nas eleições de 2026

TSE conclui lacração e assinatura digital das urnas e garante trava contra alteração de código nas eleições de 2026

Pagamento do Free Flow vence em 16 de novembro

O reembolso cobre a taxa da infração, mas o custo pelo uso da rodovia continua obrigatório e exige o pagamento impreterível até 16 de novembro. O sistema de Free Flow dispensa praças físicas e usa sensores para leitura de placas ou etiquetas eletrônicas (TAGs).

Reembolso de R$ 195 exige pedido

A devolução de multas exige primeiro identificar o órgão responsável pela autuação (PRF, DER ou Detran).

Documentos necessários:

requerimento de restituição preenchido e assinado;

comprovante de pagamento da tarifa de pedágio;

comprovante de pagamento da multa;

documento de identificação com foto (RG, CPF ou CNH);

CRLV do veículo;

dados bancários do proprietário.

Protocolo digital simplifica devolução do valor pago

O pedido do reembolso deve ser feito via sistema SEI/ANTT ou pelo portal gov.br.

Via SEI/ANTT: acesse portal.antt.gov.br/sei, selecione "Usuário Externo do SEI-ANTT", conclua o cadastro e aguarde a liberação em 48 horas.

Via gov.br: faça o login no portal federal e siga as instruções da aba de protocolos para anexar o arquivo.

Formulário da ANTT: no menu lateral do site da ANTT, acesse "Multas e serviços" > "Serviços" > "Item 6. Requerimento para restituição de multas e taxas" para preencher a solicitação obrigatória.

Tags:

Trânsito Carros Pedágio Multa

Mais recentes

Imagem - Novo golpe contra o Desenrola e Minha Casa Minha Vida avança por telefone e causa perdas bilionárias no Brasil

Novo golpe contra o Desenrola e Minha Casa Minha Vida avança por telefone e causa perdas bilionárias no Brasil
Imagem - Condenados por agressão à mulher perdem direito a cargo público; lei barra aprovados em concursos e comissões

Condenados por agressão à mulher perdem direito a cargo público; lei barra aprovados em concursos e comissões
Imagem - Tributação, desigualdade e desenvolvimento: Sindsefaz reúne especialistas em Salvador

Tributação, desigualdade e desenvolvimento: Sindsefaz reúne especialistas em Salvador