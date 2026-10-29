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Após proibição das bets, vendas de alimentos crescem 6,5% e Abras vê relação entre os dois movimentos

Levantamento aponta aumento do consumo em supermercados, com destaque para arroz, óleo, macarrão e café, mas não comprova transferência de recursos das apostas para as compras

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:00

Gigante dos supermercados é acionada na Justiça com pedido de R$ 200 mil após denúncia de depósito com estrutura escorada por madeira desgastada
Balanço do varejo: Dados do Banco Central confirmam queda no Pix para bets e alta no consumo de alimentos Crédito: Imagem gerada pela IA

As vendas do varejo alimentar cresceram nas semanas seguintes à proibição das plataformas de bets no Brasil, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade registrou alta de 6,5% entre os dias 5 e 11 de outubro e de 6,3% na semana seguinte, em comparação com os mesmos períodos de 2025. Para a associação, a restrição às apostas pode estar contribuindo para ampliar o consumo das famílias, especialmente de alimentos essenciais como arroz, óleo, macarrão e café.

O levantamento divulgado pela Abras mostra crescimento do varejo alimentar em diferentes regiões do país após a publicação da medida provisória que proibiu as bets. A entidade acredita que a redução dos gastos com apostas esteja abrindo espaço no orçamento doméstico para a compra de produtos de primeira necessidade, embora os dados apresentados não comprovem essa transferência de recursos.

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal

O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação
O repasse será escalonado até 2028: a Polícia Federal não receberá os 3% imediatamente. A transferência será gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028 por Divulgação/Polícia Federal
A PF poderá receber até R$ 200 milhões ainda este ano: além da fatia das bets, a lei autoriza o governo federal a fazer um aporte extraordinário de até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional por Divulgação
Cai um limite que existia desde 1997: antes da nova lei, havia um teto para o uso de recursos do Funapol em despesas como auxílio-saúde e indenizações. Com a sanção, esse limite deixa de existir, dando mais flexibilidade para o uso do fundo nessas finalidades por Divulgação
A lei também beneficia outras forças federais: embora o dinheiro das bets seja destinado ao Funapol, a norma determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio da assistência à saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal Federal. Já a remuneração por atividades extraordinárias dessas corporações dependerá de outra legislação por Divulgação
O dinheiro não poderá ser usado para qualquer despesa da PF: embora o Funapol tenha diversas finalidades, a lei especifica que os recursos provenientes das bets serão destinados ao custeio da assistência à saúde dos servidores, ao pagamento por atividades extraordinárias e às demais despesas autorizadas para o fundo. Ou seja, a verba tem destinação definida e não entra como um recurso totalmente livre por Divulgação
A lei nasceu da Medida Provisória 1.348/2026, editada pelo governo em abril. Como toda MP, ela passou a produzir efeitos imediatamente, mas precisou ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei definitiva por Reprodução/Polícia Federal
Desde a regulamentação do setor, a arrecadação das apostas já era distribuída entre diferentes áreas, como seguridade social, educação, esporte e segurança pública. Com a Lei 15.480, a Polícia Federal ganha uma participação fixa nessa divisão, ampliando o número de destinos previstos para os recursos gerados pelo mercado de apostas por Arquivo Agência Brasil
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O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação

Supermercados registram alta nas vendas

Nas primeiras semanas de outubro, supermercados, atacarejos, mercearias e outros estabelecimentos do varejo alimentar apresentaram crescimento no consumo, segundo a associação.

Entre 5 e 11 de outubro, o avanço nacional foi de 6,5%. O Sul do país e o conjunto formado por Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro lideraram o desempenho, ambos com alta de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

No Nordeste, o crescimento foi de 6,5%. O interior de São Paulo registrou avanço de 5,6%, seguido pela Grande Rio, com 4%, Centro-Oeste, com 3,6%, e Grande São Paulo, com 1,2%.

O movimento continuou na semana de 12 a 18 de outubro, quando o varejo alimentar registrou alta de 6,3% no Brasil. O Sul permaneceu à frente, com crescimento de 9%, seguido pelo conjunto de Minas Gerais, Espírito Santo e interior fluminense, com 7,1%.

Na mesma semana, a Grande Rio avançou 6%, o interior paulista cresceu 5,6% e a Grande São Paulo registrou alta de 5,5%. No Nordeste, o aumento foi de 4,5%, enquanto o Centro-Oeste apresentou crescimento de 3,5%.

Segundo a Abras, a expansão alcançou diferentes formatos de comércio e foi observada especialmente na cesta de produtos essenciais, que inclui arroz, óleo, macarrão e café. A entidade, porém, não detalhou nos dados divulgados quanto cada um desses produtos cresceu individualmente.

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O que os dados do Banco Central mostram

A associação também relaciona o crescimento do consumo à redução das transações por Pix registrada após a publicação da medida provisória contra as bets.

De acordo com dados do Banco Central divulgados pela Agência Brasil, o número de operações realizadas pelo sistema caiu 10% entre 26 e 28 de setembro, na comparação com a média dos mesmos dias das quatro semanas anteriores.

Nesse intervalo, foram contabilizadas 608,6 milhões de transações. O volume financeiro movimentado também apresentou recuo de 15,5% em comparação com os mesmos três dias da semana anterior.

Os indicadores, contudo, consideram as transações por Pix realizadas no país como um todo, e não exclusivamente as transferências para plataformas de apostas. Por isso, não permitem afirmar que a redução tenha sido provocada pela proibição das bets ou que os valores tenham sido direcionados à compra de alimentos.

A queda ocorreu logo depois da publicação da medida provisória, em 25 de setembro, quando novos depósitos nas plataformas foram proibidos. A retirada dos sites e aplicativos do ar foi determinada para 6 de outubro.

Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa

Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por IA/GEMINI
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Valter Campanato/Agência Brasil
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Valter Campanato/Agência Brasil
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Valter Campanato/Agência Brasil
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Valter Campanato/Agência Brasil
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Valter Campanato/Agência Brasil
estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
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Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa por IA/GEMINI

Como funciona a proibição das bets

A Medida Provisória nº 1.394/2026, publicada pelo governo federal em 25 de setembro, proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em todo o território nacional.

A restrição abrange apostas esportivas e jogos on-line oferecidos nessa modalidade, inclusive por empresas sediadas no exterior que atendam apostadores localizados no Brasil. Outras modalidades lotéricas autorizadas por lei não foram incluídas na proibição.

As plataformas tiveram até 5 de outubro para permitir a retirada voluntária dos saldos pelos usuários. A partir do dia 6, sites e aplicativos deveriam ficar indisponíveis, enquanto os valores remanescentes deveriam ser devolvidos aos apostadores pelas instituições financeiras entre 9 e 14 de outubro.

A medida provisória tem força de lei desde sua publicação, mas ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional para manter seus efeitos de forma permanente.

Consumo pode continuar crescendo?

Para a Abras, os resultados das primeiras semanas de outubro indicam uma possível mudança no comportamento de consumo das famílias após a proibição das bets. A associação considera que a redução das despesas com apostas pode favorecer a compra de itens essenciais e fortalecer o varejo alimentar.

Os números divulgados até agora, entretanto, abrangem apenas duas semanas de vendas e não demonstram quanto as famílias deixaram de gastar com jogos ou passaram a destinar aos supermercados.

Também não é possível afirmar, com base nesses indicadores, que o crescimento observado continuará nos próximos meses. Novos levantamentos serão necessários para avaliar a evolução do consumo e verificar se existe uma relação efetiva entre a proibição das apostas e o desempenho do comércio de alimentos.

Chinês mostrou dia de compras

Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
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