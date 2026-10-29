A CONTA DO CARRINHO

Após proibição das bets, vendas de alimentos crescem 6,5% e Abras vê relação entre os dois movimentos

Levantamento aponta aumento do consumo em supermercados, com destaque para arroz, óleo, macarrão e café, mas não comprova transferência de recursos das apostas para as compras

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:00

Balanço do varejo: Dados do Banco Central confirmam queda no Pix para bets e alta no consumo de alimentos Crédito: Imagem gerada pela IA

As vendas do varejo alimentar cresceram nas semanas seguintes à proibição das plataformas de bets no Brasil, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade registrou alta de 6,5% entre os dias 5 e 11 de outubro e de 6,3% na semana seguinte, em comparação com os mesmos períodos de 2025. Para a associação, a restrição às apostas pode estar contribuindo para ampliar o consumo das famílias, especialmente de alimentos essenciais como arroz, óleo, macarrão e café.



O levantamento divulgado pela Abras mostra crescimento do varejo alimentar em diferentes regiões do país após a publicação da medida provisória que proibiu as bets. A entidade acredita que a redução dos gastos com apostas esteja abrindo espaço no orçamento doméstico para a compra de produtos de primeira necessidade, embora os dados apresentados não comprovem essa transferência de recursos.

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Supermercados registram alta nas vendas

Nas primeiras semanas de outubro, supermercados, atacarejos, mercearias e outros estabelecimentos do varejo alimentar apresentaram crescimento no consumo, segundo a associação.



Entre 5 e 11 de outubro, o avanço nacional foi de 6,5%. O Sul do país e o conjunto formado por Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro lideraram o desempenho, ambos com alta de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

No Nordeste, o crescimento foi de 6,5%. O interior de São Paulo registrou avanço de 5,6%, seguido pela Grande Rio, com 4%, Centro-Oeste, com 3,6%, e Grande São Paulo, com 1,2%.

O movimento continuou na semana de 12 a 18 de outubro, quando o varejo alimentar registrou alta de 6,3% no Brasil. O Sul permaneceu à frente, com crescimento de 9%, seguido pelo conjunto de Minas Gerais, Espírito Santo e interior fluminense, com 7,1%.

Na mesma semana, a Grande Rio avançou 6%, o interior paulista cresceu 5,6% e a Grande São Paulo registrou alta de 5,5%. No Nordeste, o aumento foi de 4,5%, enquanto o Centro-Oeste apresentou crescimento de 3,5%.

Segundo a Abras, a expansão alcançou diferentes formatos de comércio e foi observada especialmente na cesta de produtos essenciais, que inclui arroz, óleo, macarrão e café. A entidade, porém, não detalhou nos dados divulgados quanto cada um desses produtos cresceu individualmente.

O que os dados do Banco Central mostram

A associação também relaciona o crescimento do consumo à redução das transações por Pix registrada após a publicação da medida provisória contra as bets.



De acordo com dados do Banco Central divulgados pela Agência Brasil, o número de operações realizadas pelo sistema caiu 10% entre 26 e 28 de setembro, na comparação com a média dos mesmos dias das quatro semanas anteriores.

Nesse intervalo, foram contabilizadas 608,6 milhões de transações. O volume financeiro movimentado também apresentou recuo de 15,5% em comparação com os mesmos três dias da semana anterior.

Os indicadores, contudo, consideram as transações por Pix realizadas no país como um todo, e não exclusivamente as transferências para plataformas de apostas. Por isso, não permitem afirmar que a redução tenha sido provocada pela proibição das bets ou que os valores tenham sido direcionados à compra de alimentos.

A queda ocorreu logo depois da publicação da medida provisória, em 25 de setembro, quando novos depósitos nas plataformas foram proibidos. A retirada dos sites e aplicativos do ar foi determinada para 6 de outubro.

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Como funciona a proibição das bets

A Medida Provisória nº 1.394/2026, publicada pelo governo federal em 25 de setembro, proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em todo o território nacional.



A restrição abrange apostas esportivas e jogos on-line oferecidos nessa modalidade, inclusive por empresas sediadas no exterior que atendam apostadores localizados no Brasil. Outras modalidades lotéricas autorizadas por lei não foram incluídas na proibição.

As plataformas tiveram até 5 de outubro para permitir a retirada voluntária dos saldos pelos usuários. A partir do dia 6, sites e aplicativos deveriam ficar indisponíveis, enquanto os valores remanescentes deveriam ser devolvidos aos apostadores pelas instituições financeiras entre 9 e 14 de outubro.

A medida provisória tem força de lei desde sua publicação, mas ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional para manter seus efeitos de forma permanente.

Consumo pode continuar crescendo?

Para a Abras, os resultados das primeiras semanas de outubro indicam uma possível mudança no comportamento de consumo das famílias após a proibição das bets. A associação considera que a redução das despesas com apostas pode favorecer a compra de itens essenciais e fortalecer o varejo alimentar.



Os números divulgados até agora, entretanto, abrangem apenas duas semanas de vendas e não demonstram quanto as famílias deixaram de gastar com jogos ou passaram a destinar aos supermercados.

Também não é possível afirmar, com base nesses indicadores, que o crescimento observado continuará nos próximos meses. Novos levantamentos serão necessários para avaliar a evolução do consumo e verificar se existe uma relação efetiva entre a proibição das apostas e o desempenho do comércio de alimentos.