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Aposentadoria do INSS no exterior, saiba como manter seus pagamentos e fugir do Imposto de Renda

Mudar de país não cancela proventos pagos pelo Brasil nem isenções por doenças graves, a regra que beneficia quase 5 milhões de emigrantes.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:00

Mudar de país não cancela proventos pagos pelo Brasil nem isenções por doenças graves; entenda a regra que beneficia quase 5 milhões de emigrantes.
Mudar de país não cancela proventos pagos pelo Brasil nem isenções por doenças graves; entenda a regra que beneficia quase 5 milhões de emigrantes. Crédito: Andrea Rankovic

Fixar residência fora do Brasil não anula a validade das conquistas previdenciárias e tributárias obtidas no país. Dados do Ministério das Relações Exteriores revelam que cerca de 4,9 milhões de brasileiros moram atualmente no exterior. Deste grupo, uma parcela expressiva segue recebendo pensões e aposentadorias do Brasil e pode, inclusive, pleitear isenções fiscais relevantes garantidas pelo texto legal.

Mesmo vivendo longe do país, o cidadão pode manter o direito de não pagar Imposto de Renda sobre seus proventos em casos de problemas de saúde.

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Informe CPF e senha; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Clique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;INSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
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Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

O alívio fiscal  por moléstia grave

Com base na Lei nº 7.713/1988, o imposto retido sobre aposentadorias e pensões pode ser zerado quando o titular enfrenta patologias graves. O texto inclui condições como cardiopatia grave, câncer, esclerose múltipla, doença de Parkinson, nefropatia grave, hepatopatia grave, cegueira e outras enfermidades de igual gravidade.

A principal razão para a perda de benefícios fiscais entre brasileiros no exterior é a ausência de informação. É frequente ver contribuintes que passaram por episódios graves de saúde continuarem recolhendo Imposto de Renda mês a mês simplesmente porque ignoram a existência desse direito na legislação brasileira.

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A validação da isenção fora do país requer uma análise técnica sobre a retenção efetuada na fonte pagadora brasileira, o status de residência fiscal do beneficiário e a aplicação de tratados internacionais de desoneração recíproca.

crescimento da comunidade brasileira idosa no exterior faz com que milhares de pessoas dependam do envio de proventos públicos ou de previdência complementar mantidos no Brasil. Ter clareza sobre os direitos previdenciários e fiscais é indispensável para evitar perdas financeiras desnecessárias na maturidade.

Soma de tempo de serviço e a proibição para o BPC

Em relação aos proventos do INSS, a mudança para o exterior não interrompe o depósito dos valores. Adicionalmente, o Brasil possui Acordos Internacionais de Previdência Social que autorizam a contagem unificada do tempo trabalhado no país e no exterior para fins de aposentadoria, dependendo da análise de cada órgão previdenciário.

Existe, porém, uma trava categórica: o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Como o BPC é um benefício de assistência social atrelado à moradia fixa no Brasil, ele é suspenso se o beneficiário transferir sua residência de forma permanente para o exterior.

Tags:

Brasileiros Brasil Economia Imposto de Renda Inss

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