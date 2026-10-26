GRANA NA CONTA

Aposentados com cartão final 1 já podem sacar benefício do INSS a partir de hoje (26)

Calendário de outubro começa para quem ganha o piso de R$ 1.621,00; saiba como conferir a data do seu pagamento

Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:58

FILA NACIONAL DO INSS Crédito: INSS/Divulgação

O dinheiro da aposentadoria já está na conta para milhares de segurados em todo o país. O INSS começa a pagar nesta segunda-feira (26) a folha de outubro para quem recebe até um salário mínimo. A liberação começa por quem tem o cartão com final de benefício 1 e vai até o dia 9 de novembro para este primeiro grupo.

INSS começa a pagar benefício de outubro 1 de 20

Calendário para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.621,00)

Os depósitos para quem ganha o piso nacional de R$ 1.621,00 ocorrem de forma diária, considerando apenas os dias úteis. O cronograma avança sucessivamente conforme o número final do cartão do benefício:

Final 1: 26 de outubro

Final 2: 27 de outubro

Final 3: 28 de outubro

Final 4: 29 de outubro

Final 5: 30 de outubro

Final 6: 3 de novembro

Final 7: 4 de novembro

Final 8: 5 de novembro

Final 9: 6 de novembro

Final 0: 9 de novembro

Quem ganha acima do piso

Para quem recebe mais de um salário mínimo, o dinheiro começa a cair no dia 3 de novembro. Para agilizar o fluxo, a Previdência Social adota um ritmo mais acelerado e libera os valores para dois finais de benefício a cada dia útil nesta faixa de renda:

Finais 1 e 6: 3 de novembro

Finais 2 e 7: 4 de novembro

Finais 3 e 8: 5 de novembro

Finais 4 e 9: 6 de novembro

Finais 5 e 0: 9 de novembro

Como consultar a data certa