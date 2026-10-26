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Aposentados com cartão final 1 já podem sacar benefício do INSS a partir de hoje (26)

Calendário de outubro começa para quem ganha o piso de R$ 1.621,00; saiba como conferir a data do seu pagamento

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:58

Pelo aplicativo Meu INSS, o segurado agora monitora sua posição em tempo real na fila única nacional, recebendo estimativas de prazos que trazem transparência ao processo.
FILA NACIONAL DO INSS Crédito: INSS/Divulgação

O dinheiro da aposentadoria já está na conta para milhares de segurados em todo o país. O INSS começa a pagar nesta segunda-feira (26) a folha de outubro para quem recebe até um salário mínimo. A liberação começa por quem tem o cartão com final de benefício 1 e vai até o dia 9 de novembro para este primeiro grupo.

INSS começa a pagar benefício de outubro

O INSS começa a liberar hoje (26) as aposentadorias e pensões referentes ao mês de outubro. por Roneymar Alves ,INSS
A primeira etapa de pagamentos atende aos segurados com cartão de benefício de final 1. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
Os depósitos desta fase inicial são voltados para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.621,00). por Crédito: Reprodução, FDR
Segurados de todo o país que atendem aos critérios já podem movimentar o benefício. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos se estendem até 9 de novembro. por CANVA
A liberação do dinheiro acontece em todos os dias úteis da semana. por INSS
O calendário avança dia a dia, conforme o número final do cartão do aposentado ou pensionista. por INSS/Divulgação
Amanhã, terça-feira (27), o crédito será liberado para os beneficiários com cartão final 2. por Foto: Agência Brasil
Quem ganha acima do salário mínimo começa a receber a partir de 3 de novembro. por Foto: Reprodução
Para os rendimentos mais altos, o INSS atende dois finais de benefício a cada dia útil. por Foto: Marcello Casal Jr./Ag. Brasil
O cronograma considera apenas os dias úteis bancários, respeitando o feriado nacional de Finados. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
No dia 3 de novembro, recebem os segurados com finais de cartão 1 e 6 que ganham acima do mínimo. por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
O número que define a data exata do pagamento é o último dígito antes do traço. por Shutterstock
O número verificador (que fica depois do traço) deve ser desconsiderado na consulta. por Shutterstock
O extrato completo do benefício pode ser conferido diretamente pelo aplicativo Meu INSS. por Divulgação
O portal oficial do Meu INSS também permite checar valores e lançamentos de forma rápida. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Quem preferir pode tirar dúvidas e confirmar datas ligando para a Central 135. por Tomaz Silva/Agência Brasil
A recomendação é dar prioridade ao uso do cartão de débito ou movimentação via PIX no aplicativo bancário. por José Cruz/ Agência Brasil
A idas às agências bancárias devem ser feitas preferencialmente no dia exato indicado no calendário. por Valter Campanato/ Agência Brasil
Fique atento à sua data correspondente para garantir o saque ou transferência do seu benefício com tranquilidade. por Agência Brasil
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O INSS começa a liberar hoje (26) as aposentadorias e pensões referentes ao mês de outubro. por Roneymar Alves ,INSS

Calendário para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.621,00)

Os depósitos para quem ganha o piso nacional de R$ 1.621,00 ocorrem de forma diária, considerando apenas os dias úteis. O cronograma avança sucessivamente conforme o número final do cartão do benefício:

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Final 1: 26 de outubro

Final 2: 27 de outubro

Final 3: 28 de outubro

Final 4: 29 de outubro

Final 5: 30 de outubro

Final 6: 3 de novembro

Final 7: 4 de novembro

Final 8: 5 de novembro

Final 9: 6 de novembro

Final 0: 9 de novembro

Quem ganha acima do piso

Para quem recebe mais de um salário mínimo, o dinheiro começa a cair no dia 3 de novembro. Para agilizar o fluxo, a Previdência Social adota um ritmo mais acelerado e libera os valores para dois finais de benefício a cada dia útil nesta faixa de renda:

Finais 1 e 6: 3 de novembro

Finais 2 e 7: 4 de novembro

Finais 3 e 8: 5 de novembro

Finais 4 e 9: 6 de novembro

Finais 5 e 0: 9 de novembro

Como consultar a data certa

Para saber o dia exato do seu saque, olhe o último número do seu cartão antes do traço. A consulta detalhada do extrato e dos valores pode ser feita sem sair de casa pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda pelo telefone da Central 135.

Tags:

Inss Aposentadoria Benefício

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