Aposentados com cartão final 1 já podem sacar benefício do INSS a partir de hoje (26)

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Juliana Rodrigues
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:58
O dinheiro da aposentadoria já está na conta para milhares de segurados em todo o país. O INSS começa a pagar nesta segunda-feira (26) a folha de outubro para quem recebe até um salário mínimo. A liberação começa por quem tem o cartão com final de benefício 1 e vai até o dia 9 de novembro para este primeiro grupo.
INSS começa a pagar benefício de outubro
Os depósitos para quem ganha o piso nacional de R$ 1.621,00 ocorrem de forma diária, considerando apenas os dias úteis. O cronograma avança sucessivamente conforme o número final do cartão do benefício:
Final 1: 26 de outubro
Final 2: 27 de outubro
Final 3: 28 de outubro
Final 4: 29 de outubro
Final 5: 30 de outubro
Final 6: 3 de novembro
Final 7: 4 de novembro
Final 8: 5 de novembro
Final 9: 6 de novembro
Final 0: 9 de novembro
Para quem recebe mais de um salário mínimo, o dinheiro começa a cair no dia 3 de novembro. Para agilizar o fluxo, a Previdência Social adota um ritmo mais acelerado e libera os valores para dois finais de benefício a cada dia útil nesta faixa de renda:
Finais 1 e 6: 3 de novembro
Finais 2 e 7: 4 de novembro
Finais 3 e 8: 5 de novembro
Finais 4 e 9: 6 de novembro
Finais 5 e 0: 9 de novembro
Para saber o dia exato do seu saque, olhe o último número do seu cartão antes do traço. A consulta detalhada do extrato e dos valores pode ser feita sem sair de casa pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda pelo telefone da Central 135.