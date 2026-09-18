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Aposentados de baixa renda podem ter desconto automático na conta de luz; veja o que muda

Proposta em análise na Câmara quer incluir aposentados que ganham até um salário mínimo na Tarifa Social de Energia sem exigir cadastro no CadÚnico; entenda a proposta

Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:00

Aposentados do INSS podem ter desconto automático na energia sem precisar ir ao CRAS Crédito: Crédito: Ilustração, IA

Se você é aposentado, recebe até um salário mínimo e precisa esticar o orçamento para pagar as contas do mês, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode facilitar o seu acesso a um desconto importante. O Projeto de Lei 1876/26 quer permitir que os segurados do INSS nessa faixa de renda entrem automaticamente na Tarifa Social de Energia Elétrica, mesmo que não estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

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O que o projeto prevê de novo?

Atualmente, a Tarifa Social já é concedida de forma automática no país, mas apenas para quem já está inscrito e com dados atualizados no CadÚnico. A grande novidade do projeto é eliminar essa exigência para os aposentados de baixa renda. A ideia é que o simples fato de receber até um salário mínimo do INSS já seja suficiente para garantir o abatimento, dispensando qualquer passagem pelo CRAS para se cadastrar no governo federal.

Como o desconto seria aplicado na prática?

Para que a inclusão aconteça sem que o aposentado precise fazer nada, a proposta determina o cruzamento direto de dados entre o INSS e as distribuidoras de energia elétrica. O benefício será aplicado se o aposentado for o titular da conta de luz ou fizer parte do núcleo familiar responsável pela fatura do imóvel, respeitando também os limites de consumo mensal.

De quanto pode ser a economia no mês?

A proposta mantém as regras já existentes da Tarifa Social, que oferece descontos progressivos na conta de luz de até 65%, dependendo da quantidade de energia consumida na residência, sendo o benefício limitado a consumos de até 220 kWh mensais. Em regiões do interior e no Sertão baiano, onde os custos de vida e períodos de seca pesam no bolso, ter essa redução direta na fatura ajuda a liberar renda para despesas essenciais, como feira e remédios.

A mudança já está valendo?