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Aposentados de baixa renda podem ter desconto automático na conta de luz; veja o que muda

Proposta em análise na Câmara quer incluir aposentados que ganham até um salário mínimo na Tarifa Social de Energia sem exigir cadastro no CadÚnico; entenda a proposta

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:00

Aposentados do INSS podem ter desconto automático na energia sem precisar ir ao CRAS
Aposentados do INSS podem ter desconto automático na energia sem precisar ir ao CRAS Crédito: Crédito: Ilustração, IA

Se você é aposentado, recebe até um salário mínimo e precisa esticar o orçamento para pagar as contas do mês, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode facilitar o seu acesso a um desconto importante. O Projeto de Lei 1876/26 quer permitir que os segurados do INSS nessa faixa de renda entrem automaticamente na Tarifa Social de Energia Elétrica, mesmo que não estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Desconto automático na conta de luz

Um novo projeto de lei propõe liberar o desconto da Tarifa Social na conta de luz de forma automática para aposentados e pensionistas do INSS por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A grande novidade do texto é dispensar a inscrição no CadÚnico e acabar com a obrigação de comparecer ao CRAS para ter acesso ao benefício por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O abatimento automático será voltado exclusivamente para os segurados da Previdência Social que recebem até um salário mínimo por mês por Reprodução | Freepik
A proposta mantém o limite oficial de consumo de até 220 kWh mensais para conceder descontos progressivos que chegam a 65% na fatura por Reprodução | Agência Brasil
A medida tramita em caráter conclusivo nas comissões da Câmara e precisa da aprovação do Senado e da sanção presidencial para virar lei por Reprodução | Neoenergia
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Um novo projeto de lei propõe liberar o desconto da Tarifa Social na conta de luz de forma automática para aposentados e pensionistas do INSS por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O que o projeto prevê de novo?

Atualmente, a Tarifa Social já é concedida de forma automática no país, mas apenas para quem já está inscrito e com dados atualizados no CadÚnico. A grande novidade do projeto é eliminar essa exigência para os aposentados de baixa renda. A ideia é que o simples fato de receber até um salário mínimo do INSS já seja suficiente para garantir o abatimento, dispensando qualquer passagem pelo CRAS para se cadastrar no governo federal.

Como o desconto seria aplicado na prática?

Para que a inclusão aconteça sem que o aposentado precise fazer nada, a proposta determina o cruzamento direto de dados entre o INSS e as distribuidoras de energia elétrica. O benefício será aplicado se o aposentado for o titular da conta de luz ou fizer parte do núcleo familiar responsável pela fatura do imóvel, respeitando também os limites de consumo mensal.

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De quanto pode ser a economia no mês?

A proposta mantém as regras já existentes da Tarifa Social, que oferece descontos progressivos na conta de luz de até 65%, dependendo da quantidade de energia consumida na residência, sendo o benefício limitado a consumos de até 220 kWh mensais. Em regiões do interior e no Sertão baiano, onde os custos de vida e períodos de seca pesam no bolso, ter essa redução direta na fatura ajuda a liberar renda para despesas essenciais, como feira e remédios.

A mudança já está valendo?

Ainda não. Como se trata de um projeto de lei, a proposta do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) tramita em caráter conclusivo e precisa passar pelas comissões da Pessoa Idosa, de Finanças e de Constituição e Justiça da Câmara, e depois seguir para análise no Senado. Somente se for aprovada pelas duas Casas e sancionada pelo presidente da República é que a nova regra virará lei. Até lá, as regras atuais da Tarifa Social continuam valendo normalmente.

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Desconto Conta de luz Cadunico

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