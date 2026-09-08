Aposentados do INSS voltam a ter margem de 45% no consignado; veja o que muda

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:30
A margem de 45% no empréstimo consignado voltou a valer para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e liberou mais limite para o crédito no bolso do segurado. O limite mais folgado reestreou automaticamente após a Medida Provisória (MP) 1.355/2026 perder a validade no Congresso Nacional no último dia 31 de agosto, sem ser convertida em lei. Na prática, a proposta derrubou a trava temporária de 40% que vinha sendo aplicada.
Como simular sua aposentadoria no INSS
Entender o mecanismo é simples: a margem consignável representa o percentual máximo da renda mensal que o beneficiário pode comprometer diretamente na folha de pagamento para quitar parcelas. Com o restabelecimento da margem consignável 45%, o limite de empréstimo INSS fica distribuído em três fatias bem definidas para proteger e organizar o orçamento do segurado:
35% da renda destinados exclusivamente para empréstimos e financiamentos tradicionais com desconto automático em folha;
5% da renda reservados para despesas ou saques no cartão de crédito consignado;
5% da renda voltada para operações no cartão consignado de benefício.
Segundo análises difundidas por portais especializados em crédito consignado, a caducidade da medida restabelece a regra anterior de forma automática na legislação, expandindo a capacidade de tomada de crédito das famílias.
Essa fatia expandida do crédito não atinge todo mundo da mesma forma. Os beneficiários do BPC/Loas continuam sob legislação própria e não entram na divisão dos 45%. Para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada, o limite máximo de comprometimento do benefício segue fixado em 35%.
Embora a alteração legal já esteja em vigor desde a perda de validade da MP 1.355/2026, a liberação efetiva do dinheiro depende do ritmo da operacionalização, que cabe à Dataprev, responsável por ajustar a margem consignável.
Essa empresa pública precisa atualizar os sistemas previdenciários para processar o recálculo das margens de milhões de segurados.
Por isso, quem pretende solicitar um novo empréstimo para aposentado INSS ou utilizar a margem extra no cartão consignado INSS deve aguardar a conclusão desses ajustes técnicos para consultar os novos valores disponíveis nos canais oficiais.